Universidad médica de Villa Clara por la excelencia

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La Universidad de Ciencias Médicas de Villa Clara obtuvo la calificación de Excelencia en tres programas de posgrado, tras la evaluación externa realizada por la Junta de Acreditación Nacional: Formación Doctoral en Ciencias Básicas Biomédicas como fundamento de la Clínica Médica, Maestría en Salud Pública y Especialidad de Neurología.

La Facultad de Medicina de la institución fue protagonista de este resultado, gracias al desempeño de sus comités académicos, claustro, estudiantes y egresados, quienes con dedicación y rigor pedagógico contribuyeron a alcanzar tan alto reconocimiento.

El profesor auxiliar Dr. Mario Enrique Sánchez Benítez, especialista de segundo grado en Geriatría y máster en Longevidad Saludable, jefe del Departamento de Posgrado e Investigaciones de la Facultad de Medicina, declaró a la Agencia Cubana de Noticias que la acreditación de excelencia confirma la solidez científica de nuestros programas y el compromiso de seguir perfeccionando la formación de recursos humanos en salud.

En otro momento, el galeno subrayó que estos resultados hablan de la capacidad de nuestro claustro y de la disciplina académica de los estudiantes, factores que sostienen la calidad y prestigio de la universidad.

Por su parte, el rector Dr. Calixto Orozco manifestó que este resultado constituye un reto mayor que asume la casa de altos estudios.

En ese sentido el también Doctor en Ciencias afirmó que los impulsa a continuar trabajando para que otros programas de doctorado, maestrías y especialidades de posgrado logren igual reconocimiento en futuras evaluaciones externas.

La gestión de calidad en los programas académicos del posgrado, como parte de la estrategia institucional de la UCMVC, sigue aportando frutos que consolidan la excelencia académica de la universidad.

En evaluaciones anteriores, la casa de altos estudios también alcanzó resultados relevantes en programas de carreras, de formación de maestrías y especialidades médicas, lo que ratifica la coherencia de su política de superación profesional y el impacto de sus egresados en el sistema nacional de salud.

Con este nuevo reconocimiento, la Universidad de Ciencias Médicas de Villa Clara reafirma su condición de referente en la formación de especialistas y doctores, y se compromete a mantener estándares de calidad que fortalezcan la investigación y la docencia en beneficio de la sociedad cubana.

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