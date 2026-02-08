Irán rechaza presiones de EE.UU. y reafirma que negociaciones pueden lograr acuerdo nuclear

Compartir en

El canciller iraní, Abbas Araghchi, dejó claro que el formato indirecto del diálogo con Washington no representa un obstáculo para alcanzar un acuerdo sobre el programa nuclear. «He dicho muchas veces que la forma de negociación no es determinante; el contenido y un enfoque justo son el criterio para un acuerdo», declaró ante la prensa tras la sexta ronda de conversaciones indirectas celebrada el 6 de febrero en Mascate.

«Lo que allana el camino hacia un acuerdo es evitar demandas excesivas y avanzar hacia un entendimiento basado en el respeto de los intereses mutuos», enfatizó el jefe de la diplomacia iraní en declaraciones publicadas en su cuenta de Telegram.

El mayor general Abdolrahim Mousavi, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes, respaldó esta postura diplomática durante una ceremonia con motivo del Día de la Fuerza Aérea. «Si bien estamos preparados, no tenemos intención de iniciar una guerra en la región», dijo ante comandantes y militares de las fuerzas de defensa aérea del país.

El general advirtió que, aunque los objetivos de una guerra regional serían los agresores, el conflicto «retrasaría el progreso y el desarrollo de la región durante años, y Estados Unidos y el régimen sionista, como belicistas, serán considerados responsables de sus repercusiones». Mousavi subrayó que Irán cuenta con la destreza y los preparativos necesarios para una guerra de largo aliento con Estados Unidos, aunque acogió con satisfacción las aperturas lógicas para negociaciones sin condiciones previas irrazonables.

Las conversaciones indirectas entre EEUU e Irán, con Omán como mediador, se reanudaron después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, enviara a principios de marzo de 2025 una carta al líder supremo iraní, Alí Jameneí, planteando un nuevo acuerdo nuclear junto con amenazas militares si fracasaban las negociaciones. Entre abril y mayo de 2025, ambas naciones sostuvieron cinco rondas de consultas en Mascate y Roma.

La vía de negociación quedó bloqueada cuando Israel lanzó el 13 de junio una campaña de bombardeos sobre territorio iraní, alegando que el país persa estaba cerca de adquirir un arma nuclear. Teherán siempre ha negado la dimensión militar de su programa atómico y respondió con lanzamientos de drones y misiles balísticos hacia territorio israelí.

El 22 de junio, EEUU se involucró directamente con un masivo bombardeo sobre tres centros nucleares iraníes, acción que provocó una condena enérgica de Rusia, China y otras naciones. Al día siguiente, Irán lanzó una represalia contra la base militar de Al Udeid, situada en Catar. El 24 de junio entró en vigor un alto el fuego tras doce días de hostilidades que dejaron cientos de muertos y miles de heridos.

En enero de 2026, ante la violenta represión de protestas callejeras que dejaron miles de fallecidos en Irán, Trump afirmó que «Estados Unidos está listo para ayudar» a los iraníes que buscan libertad. El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, advirtió que la República Islámica no dudará en atacar objetivos en territorio israelí e instalaciones militares estadounidenses en Oriente Medio ante cualquier agresión armada.

Trump respondió amenazando que EEUU contestaría «con una fuerza que nunca antes han experimentado» e impuso aranceles adicionales del 25 por ciento a cualquier país que haga negocios con Irán. El 6 de febrero, el mandatario habilitó formalmente esa medida.

Una vez que las protestas amainaron, el presidente estadounidense retomó el tema del programa nuclear. El 28 de enero, Trump exigió desde su plataforma Truth Social que Irán se siente a negociar «un acuerdo justo y equitativo, sin armas nucleares» y advirtió que el próximo ataque contra el país «será mucho peor».

Esta advertencia llegó mientras fuerzas navales estadounidenses, incluido el grupo de ataque del portaaviones USS Abraham Lincoln, avanzan hacia la región del Golfo Pérsico, donde podrían respaldar una operación militar contra el gobierno iraní.

