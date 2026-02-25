miércoles, febrero 25, 2026
Cuba apuesta por la ética en el uso de la IA

Prensa Latina
La Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial (IA) de Cuba propone hoy un camino alternativo basado en la soberanía, la ética y la justicia social alejada de cualquier tipo de dominación geopolítica.

Al integrar la IA en su proyecto socialista de desarrollo, Cuba moderniza su economía y reafirma su compromiso con un modelo civilizatorio, en el cual la innovación se mide por su contribución al bienestar colectivo, la equidad y la preservación de la identidad cultural, subrayó la viceministra de Comunicaciones, Aylin Febles.

“La tecnología debe estar al servicio de la humanidad, no de intereses corporativos o agendas hegemónicas”, sentenció Febles en un artículo replicado en la página de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad.

Puntualizó que la Estrategia para el Desarrollo de la Inteligencia Artificial, integrada a la Política para la Transformación Digital de 2024, establece un marco integral que rompe con el paradigma hegemónico al colocar la ética y la justicia social como ejes estructurados.

El plan de la mayor de las Antillas –precisó Febles- articula en seis dimensiones interdependientes: ética y marco normativo; capital humano; aplicaciones y servicios; administración pública; ciencia e innovación y comunicación social.

El primer eje de la estrategia de desarrollo de la IA en Cuba está sostenido por la ética y marco normativo, pues contempla asegurar la protección de datos y la privacidad, además de respetar los derechos fundamentales de las personas.

Esa postura exige especial atención a la gestión ética de los datos utilizados para entrenar algoritmos, incluyendo su origen, calidad y posibles sesgos.

De ahí-explicó Febles- “la estrategia prevé protocolos rigurosos para garantizar la explicabilidad de los sistemas y evitar usos nocivos que atenten contra la intimidad o la dignidad humana, particularmente en sectores sensibles como la salud y la educación”.

Ese enfoque humanista posiciona a Cuba como referente en la construcción de una IA que prioriza al ser humano sobre el lucro corporativo, resaltó la vicetitular antillana.

Prensa Latina

Agencia de noticias fundada el 16 de junio de 1959 en La Habana, Cuba, por el Comandante Ernesto 'Che' Guevara. Primer proyecto comunicacional latinoamericano de alcance internacional con una visión alternativa de la realidad regional frente a los medios hegemónicos mundiales.

