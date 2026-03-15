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Cuba agradece solidaridad y acompañamiento de México

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El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, agradeció hoy la solidaridad y acompañamiento mexicano a la heroica resistencia del pueblo cubano.

En su post en la red social X se refirió el mandatario al apoyo permanente y decisivo del anterior presidente de la nación latinoamericana, Andrés Manuel López Obrador, el cual fortalece una entrañable amistad.

«Estoy en el retiro pero me hiere que busquen exterminar, por sus ideales de libertad y defensa de la soberanía, al hermano pueblo de Cuba», expresó Obrador en un post de X.

«A quienes piensan que se trata de un pleito ajeno, les recuerdo lo que dijo el general Cárdenas cuando la invasión de Playa Girón:《No es lícito preconizar nuestra indiferencia ante su heroica lucha, porque su suerte es la nuestra》», agregó.

Asimismo invitó a toda la población a realizar donaciones a una cuenta de la asociación civil Humanidad con América Latina, abierta por escritores y periodistas para comprar insumos que ayuden al pueblo cubano.

«¡Que cada quien aporte lo que pueda!», concluyó.

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Agencia de noticias fundada el 16 de junio de 1959 en La Habana, Cuba, por el Comandante Ernesto 'Che' Guevara. Primer proyecto comunicacional latinoamericano de alcance internacional con una visión alternativa de la realidad regional frente a los medios hegemónicos mundiales.

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