Los dirigentes del Partido: clave del desarrollo local en Cienfuegos

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Por: Mariuska Muñiz Camacho*

¿Qué hace que una estrategia de desarrollo local funcione o fracase en un municipio? Una investigación reciente de la Facultad del Partido Comunista de Cuba (PCC) Alejandro Nápoles León, de Cienfuegos, aporta una respuesta contundente: el factor humano, encarnado en los dirigentes del Partido, es determinante.

Existe una correlación fuerte y significativa entre el desempeño de los cuadros y el éxito de los proyectos de desarrollo local.

Hallazgos que impactan la gestión municipal:

La investigación, que analizó 15 consejos populares del municipio Cienfuegos durante seis meses, demuestra que los dirigentes con alto desempeño logran ejecutar el 78.3 % de los proyectos planificados, frente al 45.0 % en aquellos con desempeño bajo. Además, la satisfacción ciudadana con los servicios mejora en 22 puntos porcentuales cuando los dirigentes articulan eficazmente las funciones de impulso, control y planificación.

Los cuadros son el enlace vital entre la política nacional y la realidad territorial, sin cuadros preparados, ejemplares y con capacidad de convocatoria, incluso la estrategia mejor diseñada queda en letra muerta.

Tres funciones esenciales

El estudio identifica tres funciones clave que deben ejercer los dirigentes del Partido:

Impulso: Movilizar actores y recursos para la ejecución de proyectos.

Control: Verificar el cumplimiento de metas e identificar desviaciones.

Planificación: Participar en el diagnóstico territorial y diseño de planes de acción.

El 87 % de los entrevistados identificó la movilización como su principal contribución, mientras que el 73 % mencionó el seguimiento a las metas. Sin embargo, solo el 60 % participó directamente en el diseño de la estrategia municipal, lo que revela una brecha en la función de planificación.

Distribución del desempeño en Cienfuegos

Nuestra investigación clasifica el desempeño de los dirigentes en tres categorías:

Alto (40 %): Articulan coherentemente las tres funciones, obtienen resultados visibles y son reconocidos por la comunidad

Medio (47 %): Ejercen las funciones de manera parcial o desequilibrada, con resultados inconsistentes

Bajo (13 %): Presentan limitaciones en las tres funciones básicas, con iniciativas de escaso impacto

El 47 % en desempeño medio representa nuestra mayor oportunidad de fortalecimiento. Son dirigentes con preparación política y experiencia que requieren herramientas específicas para integrar mejor sus funciones.

Articulación de actores: el predictor más fuerte

Uno de los hallazgos más relevantes es que la capacidad de articulación de actores (gobierno, empresas, organizaciones de masas y sector no estatal) es el predictor más fuerte del éxito de la estrategia. Esto tiene implicaciones directas para un municipio como Cienfuegos, donde conviven empresas estatales, Mipymes, cooperativas y trabajadores por cuenta propia.

“Los cuadros que entienden que el desarrollo requiere sumar, no dividir, logran que trabajemos juntos sin perder el rumbo socialista”, destacó una directora de una empresa estatal socialista entrevistada para el estudio.

Contexto que condiciona, pero no determina

El desempeño del cuadro está condicionado por factores externos: disponibilidad de recursos, claridad del marco normativo, coordinación interinstitucional y presión social por resultados inmediatos. El modelo de regresión estimado explica el 52 % de la varianza en el éxito de la estrategia, lo que indica que el 48 % restante depende de factores contextuales.

El dirigente no opera en el vacío. Por eso, las estrategias de fortalecimiento de cuadros deben acompañarse de acciones para mejorar el entorno institucional.

Recomendaciones para el perfeccionamiento

La tesis formula recomendaciones concretas para diferentes niveles:

Para la Facultad Alejandro Nápoles León: Implementar módulos de formación en gestión de proyectos, articulación de actores y evaluación de impactos. Incorporar estudios de caso basados en datos de Cienfuegos a la Maestría en Estudios Sociopolíticos

Para el Comité Municipal del Partido: Establecer espacios de intercambio de experiencias entre cuadros de diferentes consejos populares. Diseñar un sistema de evaluación formativa basado en seis indicadores validados

Para el Gobierno Municipal: Simplificar trámites para iniciativas de desarrollo local. Fortalecer espacios de participación ciudadana real y efectiva

Perfil de los dirigentes estudiados

Los 15 dirigentes participantes presentan alta preparación formal: 100 % con educación universitaria, 53 % con maestría y 100 % con programas de la Facultad del Partido. La edad promedio es 47 años, con experiencia en el cargo de 5.3 años. La distribución por género es 60 % hombres y 40 % mujeres, lo que evidencia avances en la incorporación femenina a cargos de dirección.

Validación empírica de la hipótesis

La investigación valida empíricamente la hipótesis de que “el papel de los dirigentes del Partido es determinante para el desarrollo de la estrategia de desarrollo local en Cienfuegos”. El modelo de regresión demuestra que por cada punto adicional en la escala de desempeño (1-5), el índice de éxito de la estrategia aumenta, en promedio, 14.82 puntos porcentuales.

Implicaciones para el sistema de escuelas del Partido

Los resultados tienen implicaciones directas para la formación de dirigentes. Se recomienda incorporar módulos sobre gestión de proyectos, articulación de actores y evaluación de impactos, complementando la formación política tradicional. También se sugiere promover el aprendizaje basado en estudios de caso y simulaciones de toma de decisiones.

Tradición que se renueva

La investigación se fundamenta en el pensamiento de los líderes de la Revolución. Como afirmó Fidel Castro en 1961: “Los cuadros son los que hacen la Revolución”. Esta tesis demuestra, con evidencia empírica, cómo la hacen mejor en el contexto actual del desarrollo local cubano.

La esencia revolucionaria del dirigente se mantiene, pero exige nuevas competencias. Gestión estratégica, innovación táctica y articulación con actores no estatales son habilidades que deben fortalecerse sin perder la firmeza ideológica ni el vínculo con las masas.

*La autora es funcionaria Ideológica del Comité Municipal del Partido. El artículo forma parte de la tesis que, bajo la tutoría del Máster en Ciencias, Álvaro Calzada Díaz de Villegas, desarrolla como parte de su Maestría en Estudios Sociopolíticos, en la Facultad del Partido Comunista de Cuba, Alejandro Nápoles León, de Cienfuegos.

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