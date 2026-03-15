Papa León XIV lamentó miles de muertes en conflictos de Medio Oriente

En sus palabras tras el rezo del Ángelus, pronunciadas al mediodía de este domingo desde la ventana de su estudio en el Palacio Apostólico Vaticano, ante miles de personas congregadas en la Plaza de San Pedro, el sumo pontífice lamentó que “durante dos semanas, el pueblo de Medio Oriente ha sufrido la atroz violencia de la guerra”.

“Miles de personas inocentes han muerto y muchísimas más se han visto obligadas a abandonar sus hogares”, por lo que “renuevo mi oración y cercanía a todos aquellos que han perdido a sus seres queridos en los ataques que han afectado a escuelas, hospitales y zonas residenciales”, expresó.

El obispo de Roma hizo referencia en particular a la situación en el Líbano, bajo agresión de Tel Aviv desde el pasado 2 de marzo, y manifestó que “espero que se encuentren vías de diálogo que puedan apoyar a las autoridades del país en la implementación de soluciones duraderas a la grave crisis actual”.

Hasta la fecha se contabilizaron en esa nación 826 víctimas mortales, incluidos 106 niños y 65 mujeres, y más de dos mil heridos por los bombardeos israelíes desde el estallido de los enfrentamientos.

“En nombre de los cristianos de Medio Oriente y de todos los hombres y mujeres de buena voluntad, me dirijo a los responsables de este conflicto: ¡Alto el fuego!”, dijo el Santo Padre y pidió “¡Que se reabran las vías del diálogo! La violencia jamás puede conducir a la justicia, la estabilidad y la paz que los pueblos anhelan”.

El pasado 11 de marzo, durante una audiencia general en la Plaza de San Pedro, León XIV patentizó su pesar por el hecho de que esa nación “actualmente, vive una vez más la tragedia de la guerra”.

El líder de la Iglesia católica pidió además a los fieles en todo el mundo que “sigamos orando por la paz en Irán y en todo Medio Oriente, especialmente por las numerosas víctimas civiles, entre ellas tantos niños inocentes”, y que “nuestras oraciones sean un consuelo para quienes sufren y una semilla de esperanza para el futuro”.

Los bombardeos contra el Líbano por parte de fuerzas sionistas iniciaron poco después del comienzo, el pasado 28 de febrero, de la guerra de Israel y Estados Unidos contra Irán.

El 1 de marzo, a solo 24 horas del comienzo de los ataques de Washington y Tel Aviv contra varias ciudades iraníes, el papa León XIV consideró durante el rezo dominical del Ángelus que, tras esos hechos, se enfrenta una “tragedia de enormes proporciones”, con riesgo de un “abismo irreparable”.