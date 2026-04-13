CTC de Cuba convoca al pueblo a celebrar el próximo 1ro de mayo

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La Central de Trabajadores de Cuba (CTC) covocó al pueblo cubano a celebrar el Día Internacional de los Trabajadores a pesar de las dificultades que atraviesa la isla.

En su convocatoria hizo referencia a las amenazas crecientes del gobierno estadounidense, reforzadas con la orden ejecutiva de un cerco energético, y alegó que no hay nada más importante y decisivo que trabajar unidos y crecernos como país.

«En medio de este escenario, la Central de Trabajadores de Cuba, sus sindicatos nacionales y la Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores, convocan a la celebración del Primero de Mayo, Día Internacional de los Trabajadores, bajo una idea cardinal y movilizativa: La Patria se defiende», expresó el comunicado.

De igual forma afirmó que para los cubanos celebrar esta fecha es demostrar la unidad y evocar las ideas de José Martí en su discurso Los Pinos Nuevos, una trascendental declaración de varias generaciones de cubanos en torno al proyecto independentista; así como defender, en el año del centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, su concepto de Revolución expresado el 1ro de mayo del 2000.

«Exhortamos a celebrarlo en desfiles y actos, en cada colectivo laboral, bateyes, poblados, municipios y provincias, con la racionalidad que hemos tenido que asumir frente a las restricciones impuestas por el bloqueo recrudecido», precisó.

La CTC invitó a los amigos de Cuba en el mundo a acompañar, como cada año, la celebración. A ellos les agradeció de antemano por su solidaridad y por el valor de compartir nuestra suerte en medio de una amenaza militar real.

Esta convocatoria, bajo el lema «Por Cuba juntos creamos», nos llama a defender el país desde sus múltiples trincheras de combate, impulsando las prioridades definidas por el Partido.

«Con los colores vivos de nuestra bandera, con alegría, patriotismo, e inspirados en las enseñanzas del General de Ejército Raúl Castro Ruz, a solo meses de las sesiones finales de nuestro vigésimo segundo congreso, la CTC, sus sindicatos nacionales y la ANIR, convocan a un 1º de Mayo que nos estremezca como país desde la unidad», dijo.

Y añadió «el compromiso de ser útiles, aportar y defender el proyecto que Martí soñó, Fidel cumplió y que bajo la conducción del Partido, encabezado por el primer secretario Miguel Díaz Canel Bermúdez junto a los trabajadores, no nos dejaremos arrebatar», concluye la convocatoria.

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