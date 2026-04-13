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CTC de Cuba convoca al pueblo a celebrar el próximo 1ro de mayo

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La Central de Trabajadores de Cuba (CTC) covocó al pueblo cubano a celebrar el Día Internacional de los Trabajadores a pesar de las dificultades que atraviesa la isla.

En su convocatoria hizo referencia a las amenazas crecientes del gobierno estadounidense, reforzadas con la orden ejecutiva de un cerco energético, y alegó que no hay nada más importante y decisivo que trabajar unidos y crecernos como país.

«En medio de este escenario, la Central de Trabajadores de Cuba, sus sindicatos nacionales y la Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores, convocan a la celebración del Primero de Mayo, Día Internacional de los Trabajadores, bajo una idea cardinal y movilizativa: La Patria se defiende», expresó el comunicado.

De igual forma afirmó que para los cubanos celebrar esta fecha es demostrar la unidad y evocar las ideas de José Martí en su discurso Los Pinos Nuevos, una trascendental declaración de varias generaciones de cubanos en torno al proyecto independentista; así como defender, en el año del centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, su concepto de Revolución expresado el 1ro de mayo del 2000.

«Exhortamos a celebrarlo en desfiles y actos, en cada colectivo laboral, bateyes, poblados, municipios y provincias, con la racionalidad que hemos tenido que asumir frente a las restricciones impuestas por el bloqueo recrudecido», precisó.

La CTC invitó a los amigos de Cuba en el mundo a acompañar, como cada año, la celebración. A ellos les agradeció de antemano por su solidaridad y por el valor de compartir nuestra suerte en medio de una amenaza militar real.

Esta convocatoria, bajo el lema «Por Cuba juntos creamos», nos llama a defender el país desde sus múltiples trincheras de combate, impulsando las prioridades definidas por el Partido.

«Con los colores vivos de nuestra bandera, con alegría, patriotismo, e inspirados en las enseñanzas del General de Ejército Raúl Castro Ruz, a solo meses de las sesiones finales de nuestro vigésimo segundo congreso, la CTC, sus sindicatos nacionales y la ANIR, convocan a un 1º de Mayo que nos estremezca como país desde la unidad», dijo.

Y añadió «el compromiso de ser útiles, aportar y defender el proyecto que Martí soñó, Fidel cumplió y que bajo la conducción del Partido, encabezado por el primer secretario Miguel Díaz Canel Bermúdez junto a los trabajadores, no nos dejaremos arrebatar», concluye la convocatoria.

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Agencia de noticias fundada el 16 de junio de 1959 en La Habana, Cuba, por el Comandante Ernesto 'Che' Guevara. Primer proyecto comunicacional latinoamericano de alcance internacional con una visión alternativa de la realidad regional frente a los medios hegemónicos mundiales.

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