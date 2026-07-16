Cristina Fernández proyecta las Malvinas desde su balcón tras el triunfo argentino sobre Inglaterra

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Minutos después del pitazo final, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner proyectó la imagen de las islas Malvinas en el balcón de su residencia en San José 1111, en pleno centro de Buenos Aires. No fue solo un partido de fútbol. La victoria de la selección argentina sobre Inglaterra por 2-1, que clasificó a la Albiceleste a la final del Mundial 2026, desató una ola de celebraciones.

La silueta del archipiélago en disputa iluminó la fachada porteña, fusionando la alegría del triunfo con el reclamo histórico de soberanía que Argentina mantiene vivo desde hace casi dos siglos.

El gesto, cargado de simbolismo, ocurre a 44 años del conflicto bélico de 1982, cuando la dictadura cívico-militar argentina intentó recuperar las islas por la fuerza y sufrió una derrota que aún duele en la memoria colectiva.

Pero esta vez, la imagen de Malvinas no llegó escoltada por tanques ni bombas, sino por el rugido de un pueblo que celebra y recuerda al mismo tiempo.

Un día de fútbol, memoria y banderas

La escena en el balcón de la expresidenta no fue un hecho aislado. En el Obelisco, un veterano de Malvinas entonó la Marcha de las Malvinas ante una multitud emocionada.

Y sobre el césped, los propios jugadores argentinos desplegaron una pancarta con la silueta de las islas al término del partido, en un gesto que recorrió el mundo.

El fútbol, ese espejo donde las naciones se miran, volvió a ser vehículo de un mensaje que trasciende generaciones: las Malvinas fueron, son y serán argentinas.

O al menos, ese es el reclamo que cada 2 de abril y cada vez que la selección enfrenta a Inglaterra, resurge con la fuerza de un gol en el minuto 90.

(Con información de Telesur)

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