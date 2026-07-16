Evalúan implementación del Código de la Niñez, Adolescencias y Juventudes

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El grupo asesor para la implementación del Código de la Niñez, Adolescencias y Juventudes sesionó hoy en esta capital, donde especialistas examinaron las acciones realizadas y proyectaron las que se acometerán en la próxima etapa, informó el Ministerio de Educación (Mined) desde su perfil en la red social Facebook.

Naima Ariatne Trujillo Barreto, ministra de Educación, asistió al encuentro y subrayó la importancia de identificar y eliminar las barreras que impidan aplicar el Código, además de incorporar las voces de infancias y juventudes en cada proceso.

Marlen Triana Mederos, viceministra de Educación, presentó una evaluación integral de las acciones desarrolladas por organismos y organizaciones de la Administración Central del Estado, con base en indicadores establecidos, y señaló logros junto a brechas pendientes.

Lisy Alina Méndez Jorge, oficial de Protección del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en Cuba, valoró el plan de acción de la Política Integral de la Niñez y propuso ajustes para su rediseño, considerando los resultados obtenidos y los cuatro años restantes de implementación.

La funcionaria de UNICEF expuso mecanismos para medir el avance real del Código y destacó el aporte del equipo asesor en la generación de técnicas y productos que faciliten su aplicación.

También se abordaron temas vinculados con la gestión basada en resultados y derechos, la planificación del ciclo programático y las funciones de la Defensoría, a cargo del Ministerio de Justicia (Minjus), con presencia en todos los territorios del país.

Los expertos reflexionaron sobre los asuntos tratados y reafirmaron su compromiso de continuar trabajando en beneficio de niños, adolescentes y jóvenes.

El grupo asesor acordó dar seguimiento a las propuestas y mantener la evaluación periódica de los avances, con el propósito de garantizar la plena aplicación del Código en el país.

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