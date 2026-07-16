Documental sobre Lorca en Cuba es parte del Festival de Gibara

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El largometraje documental “Lorca en La Habana” forma parte del concurso en esta categoría dentro de la vigésima edición del Festival Internacional del Cine Pobre de Gibara (FICGIBARA 2026), que se inició oficialmente este martes y se extenderá hasta el próximo 18 de julio.

“Lorca en La Habana” recoge momentos del viaje que realizó el poeta granadino a Cuba, su huella a través de testimonios, recreaciones de los hechos y el uso de fuentes documentales, teatrales y musicales.

Dirigido por los realizadores españoles José Antonio Torres y Antonio Manuel Rodríguez, el largometraje documental llega al FICGIBARA 2026 después de un amplio recorrido que incluyó su participación en el pasado Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana, y en otros espacios de presentación.

La impronta del poeta, el significado de ese viaje para su obra y vida, así como el legado que fue dejando trás de si, constituyen algunos de los temas que aparecen reflejados en el audiovisual.

En este sentido, los directores se apropian de recursos que van desde el uso del teatro, hasta las narraciones de sucesos de la historia y de sus días cubanos; dando como resultado una pieza que articula su discurso desde la integración de fuentes, de búsquedas y la creación de un universo simbólico alrededor del viaje y del autor.

Quienes asistan a su exhibición en Gibara, podrán apreciar el testimonio de una visita que traspasó la seducción por la luz insular, la poesía y la metáfora del viaje, para instalarse en un territorio evocador donde la memoria, el pasado y la historia se complementan en una misma pieza.

Pensar la historia del poeta en la mayor de las Antillas, los lugares frecuentados en La Habana, y el viaje a Santiago de Cuba —perfectamente ilustrado en su célebre poema Son de negros en Cuba (Iré a Santiago)—, expresan la voluntad del autor por llevarse un pedazo de esta isla desde la visión de quien la recorre íntegramente.

Además de “Lorca en La Habana”, en la selección del concurso de largometraje documental compiten obras provenientes de distintas naciones, con temáticas y estéticas distintas, pero que conforman una propuesta amplia y con gran variedad en las aspectos visuales y narrativos.

La vigésima edición del FICGIBARA 2026 continúa hoy miércoles su programa en la pequeña villa blanca que sedujo al cineasta cubano Humberto Solás (1944- 2008) durante la grabación del filme cubano “Miel para Oshún”.

Solás quiso brindar a la ciudad un espacio multicultural que cristalizó en 2003 con la primera edición del Festival; un sueño que no solo ha posibilitado la proyección de filmes de distintas latitudes, sino, además, el encuentro con cineastas y artistas.

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