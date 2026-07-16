Brasil repudia aranceles de EEUU y anuncia reciprocidad

Una nota oficial de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, compartida esta madrugada por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva en su cuenta de X, calificó el 15 de julio de 2026 como «un marco lamentable» en la historia de las relaciones entre los dos países.

El Gobierno brasileño repudia la decisión anunciada por el Gobierno de Estados Unidos relativa a la imposición de tarifas del 25 por ciento sobre productos brasileños, con base en la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, señaló el comunicado.

De acuerdo con el Palacio de Planalto, no existe justificación para la adopción de medidas unilaterales contra el país, cuando, según estadísticas del propio gobierno norteamericano, Estados Unidos acumuló durante los últimos 15 años un superávit de 424 mil 500 millones de dólares en bienes y servicios con Brasil.

El Gobierno brasileño explicó que durante el último año actuó de manera permanente ante la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) para buscar el cierre de las investigaciones basadas en la Sección 301 y presentó evidencias para refutar las acusaciones de supuestas prácticas comerciales desleales.

La nota cuestionó las alegaciones relacionadas con el sistema de pagos instantáneos Pix, la regulación de plataformas digitales y las políticas ambientales brasileñas.

El Gobierno defendió que «el Pix es un patrimonio de nuestro pueblo y una referencia internacional de infraestructura pública digital”, y añadió que no renunciará a proteger a sus ciudadanos y menores de edad frente a los abusos de grandes empresas tecnológicas.

«La libertad de expresión no es carta blanca para la criminalidad», apuntó el comunicado, al referirse al debate sobre la regulación de plataformas digitales.

El texto también resaltó que en las audiencias públicas realizadas la semana pasada por el USTR, 63 de las 78 intervenciones realizadas por representantes del sector privado brasileño y estadounidense fueron contrarias a la imposición de los aranceles.

La nota agregó que el país adoptará acciones para reducir los daños sobre la economía y los ingresos de las personas, además de continuar con la diversificación de alianzas comerciales y la apertura de nuevos mercados.

«Brasil iniciará inmediatamente los trámites para accionar los instrumentos previstos en la Ley de Reciprocidad, aprobada por unanimidad por el Congreso Nacional, y retomará el tema en el ámbito del mecanismo de solución de controversias de la Organización Mundial del Comercio», informó la Presidencia.

El Gobierno brasileño también advirtió que el resultado de las investigaciones de la Sección 301 forma parte de un entramado construido con la activa colaboración de la familia del expresidente Jair Bolsonaro.

«Son falsos patriotas que planificaron y defendieron públicamente acciones contra nuestro país, movidos por objetivos electorales», manifestó.