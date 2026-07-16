Rusia prueba nuevo sistema láser capaz de destruir drones

Según la comunicación, los desarrolladores explicaron que el más reciente sistema de contramedidas láser contra todo tipo de drones, se encuentra actualmente en fase de pruebas en Rusia.

Este sistema está diseñado para proteger instalaciones militares, industriales y de combustible y energía fijas, así como infraestructuras de transporte y críticas. También puede utilizarse como parte de grupos móviles de combate.

El centro de investigación y producción aclaró que el sistema funciona con batería hasta por 15 minutos en modo continuo. Su autonomía en combate es de hasta cinco horas y su alcance efectivo es de hasta cinco kilómetros. Cada disparo, con una duración de diez segundos, cuesta tan solo 205 rublos (unos dos dólares).

La versión fija del sistema se aloja en un contenedor de transporte estándar, mientras que la versión móvil se monta sobre un chasis con capacidad de carga de hasta cinco toneladas.

Los ingenieros equiparon el sistema con una cámara termográfica, cámaras de vídeo y una torreta de doble eje. Se utiliza visión artificial basada en redes neuronales e inteligencia artificial para detectar, clasificar y adquirir objetivos.

Durante las pruebas de campo, el arma demostró su alta eficacia contra drones de ataque y aeronaves de ala fija.

Representantes de la compañía explicaron que el rayo láser ciega eficazmente la óptica de los drones. Además, destruye físicamente componentes críticos de los drones, como baterías, motores eléctricos y alas.