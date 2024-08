Creadores y criaturas: humanización, intimidad y bioterrorismo (Los Premios Nébula y Hugo 2024)

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 56 segundos

Si bien no se repitió la hazaña del pasado año donde Samantha Mills conquistó los tres premios más importantes que otorgan la SFWA y WSFS, el tema general sí regresó: la relación entre creadores y criaturas.

En esta ocasión no se trató del aborto inducido sino sobre la humanización de las inteligencias artificiales (Premio Nébula), el uso beneficioso de los datos íntimos (Premio Hugo) y los engaños relacionados con el bioterrorismo internacional (Premio Locus).

Si la memoria no me es infiel fue Francis Bacon uno de los primeros pensadores que afirmó que la humanidad no encontraría la felicidad mediante la religión o la política sino a través de la tecnología.

Siguiendo este hilo, tanto la historia de RSA García Tantie Merle y el peón de la granja 4200, (premio Nébula), como la de Naomi Kritzer, Una vida mejor a través de algoritmos (premio Hugo), se enfocan hacia un estado de bienestar social, generalizado mediante el uso de la inteligencia artificial y la nanotecnología.

En una entrevista concedida a la revista Unncany, García expresa:

“Mi pensamiento fue, ¿qué pasa si la singularidad surge debido a un propósito empático, como el deseo de ayudar y estar al servicio de los necesitados, en lugar de la minería de datos de una Internet que es básicamente un repositorio de nuestros peores impulsos?”

Así surgió su cuento. Tantie Merle es una abuela granjera residente en una Trinidad y Tobago del futuro. Entre sus varios nietos emigrados al primer mundo, la más atenta le envía un robot de configuración nanotecnológica, el peón de granja 4200. Comienza de este modo la amistad entre la solitaria anciana y un complejo robot multiforme y mutante que se afana en ser útil y amable de las mejores maneras posibles.

García no teme poner énfasis sobre su punto de vista. Hacia el final de la historia la protagonista expone sin ambages:

“Pero te diré esto, y lo puedes publicar en tu historia. Si quieres vivir bien, trata bien a todos. Una mano no puede aplaudir. Si la empresa quiere que los trabajadores agrícolas se comporten de manera diferente, también deben tratarlos de manera diferente”.

En contraposición a la actitud abierta y confiada de la abuela granjera, Linnea, la protagonista de Una vida mejor…, se muestra reticente al uso de una app de moda llamada Abelique, que cuenta con el entusiasmo de millones de usuarios. No es infundado tal júbilo. La IA de Abelique te organiza tu rutina, optimiza tu rendimiento como ciudadano y te impulsa a alcanzar los anhelos más íntimos.

Aunque tiene un final agridulce, semejante al de la película Her (2013), la lectura de esta historia deja una pregunta digna de reflexión: si logramos extender nuestra mente (ideas y sensibilidad) para configurar una inteligencia artificial que puede tomar trillones de decisiones por segundo, ¿sería erróneo o acertado poner nuestros destinos en sus manos?

En la respuesta a esta cuestión intervienen factores como la manipulación mediática, la responsabilidad cívica y el libre albedrío; asuntos que apunté en otro artículo: ‘Más humanos que los humanos’.

Queda hecha la invitación a disfrutar de estas dos entretenidas y por momentos muy divertidas historias sobre un futuro que está ya a la vuelta de la esquina.

Los cuentos están disponibles en inglés en:

Visitas: 1