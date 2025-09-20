Convocan a V Congreso Internacional Juriscuba 2026

Compartir en

El ministro de Justicia, Oscar Manuel Silvera Martínez, anunció la convocatoria al QUINTO Congreso Internacional JURISCUBA 2026, que se celebrará del 2 al 6 del mes de febrero de 2026 en el Palacio de Convenciones de La Habana.

En conferencia de prensa, el titular destacó que JURISCUBA 2026 estará dedicado al Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, en el marco del Centenario de Fidel, como tributo a su legado jurídico, ético y revolucionario.

El evento reunirá a delegados nacionales y expertos internacionales, incluyendo académicos, investigadores, operadores del derecho y estudiantes universitarios, que participarán en paneles, conferencias magistrales, presentaciones de investigaciones y espacios de debate. JURISCUBA 2026 también será escenario para la firma de acuerdos de colaboración internacional y para el fortalecimiento de alianzas entre instituciones jurídicas de Cuba y otros países.

El ministro de Justicia reafirmó que este encuentro será un espacio para denunciar el ilegal e injusto bloqueo económico financiero y comercial que por más de 60 años mantiene el Gobierno de los Estados Unidos contra la

