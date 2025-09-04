Conmemoran aniversarios de la Marina de Guerra y Astilleros Centro en Cienfuegos

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 30 segundos

La Empresa Militar Industrial Astilleros Centro de Cienfuegos, escenario de la conmemoración por el aniversario 62 de la Marina de Guerra Revolucionaria, celebró también sus cinco décadas de fundada. Ambos acontecimientos, entrelazados en la historia, evocan el levantamiento popular armado de marinos y civiles el 5 de Septiembre de 1957.

A la ceremonia asistieron Armando Carranza Valladares, primer secretario del Partido Comunista de Cuba (PCC) en el territorio, y el Contralmirante Luis Reyes López, jefe de la Marina de Guerra Revolucionaria, junto a otros oficiales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.

Durante el acto, diversos organismos y entidades de la provincia reconocieron la destacada labor de Astilleros Centro, inmersa en el proceso de recuperación y reparación de embarcaciones, objetivo principal de la entidad.

El director general, Capitán de Flotilla Gustavo Castellón González, se refirió a la estrategia de trabajo establecida años atrás para avanzar, paso a paso, en materia de organización, disciplina, perfeccionamiento empresarial, inversiones, certificación financiera y control interno, así como en el desarrollo de la infraestructura marítimo-portuaria y, en especial, el sector de las reparaciones navales, razón de ser de todo astillero.

“Se prestó especial atención a los temas medioambientales —señaló—, logrando la certificación y puesta en marcha de un plan de mejora continua que comprometió a todo nuestro personal y abarcó todas las áreas. Entendimos que para alcanzar metas superiores había que actuar de modo diferente, con unidad de acción y en estrecha vinculación con todos los factores internos y externos, consolidando las relaciones de trabajo en el territorio”.

Destacó, además, la participación de la empresa en tareas de vital importancia: la recuperación de la termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes, el mantenimiento de grupos electrógenos, la recuperación de Cementos Cienfuegos S.A., la construcción de parques solares, la reparación de embarcaciones del cruce de la bahía, el apoyo al sistema de salud provincial —específicamente a hospitales pediátricos— y el abastecimiento de productos de higiene y limpieza a la población a través de la cadena de tiendas CIMEX y TRD.

En la ceremonia, trabajadores de la empresa recibieron diplomas de reconocimiento y a algunos se les entregó el carné que los acredita como militantes del PCC.

Al concluir, Carranza Valladares felicitó a todos los presentes y resaltó la ejemplar labor que realizan en difíciles circunstancias.

Posteriormente, quedó inaugurada la fábrica de productos de higiene y limpieza ubicada en la instalación, cuyas producciones se destinarán a la región central.

La Empresa Militar Industrial Astilleros Centro ostenta desde hace más de 18 años consecutivos la condición de Vanguardia Nacional y la Bandera Jesús Méndez, que otorga la Central de Trabajadores de Cuba (CTC).

Visitas: 5