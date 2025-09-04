Combatientes del 5 de Septiembre y familiares recorren Museo Histórico Naval

Compartir en

El recorrido de los combatientes y sus familiares por el Museo Histórico Naval de Cienfuegos comenzó con la siembra de la postura del árbol del Caguairán.

Presidieron la jornada el Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba (PCC) de la provincia Cienfuegos, Armando Carranza Valladares, el Jefe de la Marina Revolucionaria Contraalmirante Luis Reyes, el director de la Unión de Industria Militar Astillero Centro, Capitán de Flotilla Gustavo Castellón, entre otras autoridades de la región centro-sureña. También estuvo presente Irán Millán, Héroe del Trabajo de la República de Cuba.

La actividad se realizó en honor a los aniversarios 68 del Levantamiento Popular del 5 de Septiembre y el 45 de la creación del Museo Histórico Naval.

La siembra del Caguairán fue la primera de las seis que realizarán en la provincia como parte de la jornada en honor al Centenario del Comandante en Jefe, Fidel Castro Ruz.

El Capitán de Flotilla Gustavo Castellón realizó una donación al Museo para la exposición de la sala dedicada a la lucha contra bandidos en honor a su padre conocido como el Caballo de Mayaguara.

La jornada culminó con un recorrido por diferentes salas del museo para recordar los hechos del 5 de Septiembre y honrar la memoria de todos los que participaron.

