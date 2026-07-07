Confirma Líbano 15 nuevos muertos por bombardeos israelíes

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El Ministerio de Salud libanés anunció hoy que 15 personas murieron en las últimas 24 horas, lo que elevó a cuatro mil 319 el número de fallecidos por la agresión israelí contra Líbano desde el 2 de marzo.

En su informe diario, la cartera sanitaria precisó que el número total de heridos se mantiene en 12 mil 203 desde el inicio de la ofensiva.

El nuevo balance se conoce mientras Israel continúa violando el acuerdo de alto el fuego vigente en Líbano desde noviembre de 2024, así como el acuerdo marco firmado con Beirut, bajo auspicio de Estados Unidos, el pasado 26 de junio.

Ese documento estipula una retirada gradual israelí del territorio libanés, comenzando por dos zonas piloto.

Sin embargo, el acuerdo no establece un calendario claro para la retirada de esas zonas ni del resto del territorio libanés, y condiciona el proceso a que el ejército libanés asuma la plena responsabilidad de la seguridad en las áreas evacuadas por las fuerzas israelíes.

También vincula la retirada al desarme de los grupos armados no estatales, en clara referencia a Hezbolá.

Desde el 2 de marzo de 2026, la agresión israelí contra Líbano continúa, mientras Tel Aviv mantiene ocupadas zonas del sur del país, algunas desde hace décadas y otras desde la guerra de 2013-2014.

Durante la ofensiva actual, las fuerzas israelíes avanzaron más de 10 kilómetros dentro del territorio libanés, según reportes locales.

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