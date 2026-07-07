Díaz-Canel firma libro de condolencias por terremotos en Venezuela (+Fotos)

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El Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, encabezó este lunes al mediodía la delegación del Gobierno cubano que visitó la sede de la embajada de la República Bolivariana de Venezuela en La Habana, con el propósito de firmar el libro de condolencias abierto en honor a las víctimas de los devastadores terremotos que sacudieron a la nación suramericana el 24 de junio pasado.

En su mensaje, expresó, en nombre del Partido, el Estado, el Gobierno y el pueblo cubanos, las «más sentidas condolencias al pueblo y Gobierno de la hermana República Bolivariana de Venezuela».

Díaz-Canel subrayó la solidaridad con los familiares y allegados de las víctimas, al tiempo que reafirmó el compromiso de apoyo para enfrentar las consecuencias de este desastre natural.

Asimismo, el Presidente cubano destacó la labor que desempeñan médicos y rescatistas cubanos en el país caribeño, quienes, «en representación de la Patria, contribuyen modestamente en las acciones de rescate y atención a los afectados». El jefe de Estado garantizó que permanecerán en el lugar »el tiempo que sea necesario». El mensaje concluyó con un abrazo y sentido pésame a nombre de la mayor de las Antillas.

La comitiva cubana estuvo integrada por el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo Hernández; el primer ministro, Manuel Marrero Cruz, ambos miembros del Buró Político; y el ministro interino de Relaciones Exteriores, Gerardo Peñalver Portal. Los altos dirigentes fueron recibidos en la misión diplomática por el embajador de Venezuela en Cuba, Orlando Maneiro Gaspar.

El pasado 24 de junio, un doblete sísmico de magnitudes 7,2 y 7,5 en la escala de Richter golpeó la costa norte del país, con afectaciones principales localizadas en el estado La Guaira y la capital, Caracas.

El saldo oficial reportado hasta el momento supera los 3 300 fallecidos y más de 16 700 heridos. Los sismos provocaron el colapso total de 190 edificios y dejaron a más de 17 345 personas sin viviendas.

Más de 1.000 especialistas de una veintena de países se han desplegado en Venezuela para colaborar en las labores de rescate y atención médica. Apenas ocurrieron los movimientos telúricos, los especialistas cubanos que brindan servicios médicos en la nación bolivariana comenzaron la atención a los heridos.

La mandataria interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, reconoció recientemente el esfuerzo de los equipos de rescatistas, entre ellos los cubanos, y los condecoró con las distinciones «Héroes de Venezuela» y «Héroes Caninos de Venezuela».

A pesar del tiempo transcurrido, los rescatistas continúan trabajando en la remoción de escombros y la búsqueda de sobrevivientes, con casos como el de una mujer y tres menores salvados este domingo tras once días bajo los escombros.

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