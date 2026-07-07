Universidad rusa producirá fármaco contra la hepatitis B

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La Universidad de Medicina Séchenov de Moscú informó hoy que junto con la compañía farmacéutica R-Pharm recibió una subvención para producir un fármaco contra la hepatitis B.

“El proyecto de la Universidad Séchenov y del grupo R-Pharm para crear una plataforma de producción para el tratamiento de la hepatitis B crónica con la técnica CRISPR recibió apoyo de la Fundación Rusa de las Ciencias”, destaco a la prensa el alto centro docente.

La subvención facilitará pasar del laboratorio a un prototipo industrial de un medicamento con nanopartículas gracias a la técnica CRISPR-Cas9 para eliminar el virus de la hepatitis B de las células hepáticas infectadas.

El proyecto, precisó, se basa en un prototipo de fármaco desarrollado por un grupo de investigadores de la Universidad Séchenov.

CRISPR-Cas9, explicó el centro docente, constituye una técnica de edición genética, conocida también como tijeras moleculares. La mencionada tecnología utiliza una proteína llamada Cas9 para cortar con exactitud la cadena de ADN y corregir, eliminar o reemplazar genes sin alterar el genoma humano.

Anteriormente, el rector de esta famosa universidad, Piotr Glibochko, dijo que los investigadores de la institución estaban desarrollando un nuevo medicamento para el tratamiento de la hepatitis B.

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