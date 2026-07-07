Seleccionan 63 iniciativas cubanas para recibir financiamiento internacional para su desarrollo

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63 iniciativas han sido seleccionadas en las convocatorias del proyecto “Apoyo a los nuevos actores económicos para una diversificación económica, innovativa y sostenible” (NAE), en los sectores agroalimentario, fuentes renovables de energía y tecnologías de la información y las comunicaciones.

Las convocatorias, lanzadas en noviembre y diciembre de 2025, estuvieron dirigidas a micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes) estatales y privadas, Cooperativas No Agropecuarias (CNA) y Proyectos de Desarrollo Local (PDL), con el objetivo de impulsar iniciativas vinculadas a sectores estratégicos para el desarrollo económico local.

Estas oportunidades de apoyo están orientadas a fortalecer las capacidades de los nuevos actores económicos para contribuir a la generación de empleo y al dinamismo del tejido económico, con énfasis en la participación de mujeres y jóvenes.

Como resultado del proceso, se recibieron 393 propuestas, de las cuales 176 fueron aprobadas por los comités de evaluación.

80 proyectos seleccionados fueron visitados, lo que permitió verificar su viabilidad, alcance e impacto potencial. Tras un proceso de análisis y validación, se identificaron las 63 iniciativas ganadoras.

El proyecto ha facilitado una ampliación de los fondos disponibles vinculados a sus resultados de apoyo financiero, lo cual permitió extender la cantidad de iniciativas a impulsar entre las propuestas ya presentadas.

Las iniciativas con mejores resultados en las dos primeras fases evaluativas serán visitadas en los meses venideros, previo contacto del equipo coordinador.

Los comités de evaluación de estas convocatorias estuvieron conformados por un número impar de personas expertas de dichos sectores, quienes pertenecían a las diferentes regiones del país para asegurar la imparcialidad y transparencia durante el proceso.

Para participar en las convocatorias, los nuevos actores económicos presentaron evidencias que respaldaran la calidad y pertinencia de su propuesta, viabilidad técnica y económica, sostenibilidad en el tiempo, potencial de impacto local y social, capacidad de innovación e incorporación de tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), así como la disponibilidad de cofinanciamiento para su implementación.

El proyecto NAE es financiado por la Unión Europea e implementado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Cooperación Francesa en Cuba, el Ministerio de Economía y Planificación (MEP) y su Instituto Nacional de Investigaciones Económicas (INIE). Asimismo, participan el Ministerio de Comercio Exterior e Inversión Extranjera (MINCEX), el Ministerio de Comunicaciones (MINCOM), el Ministerio de Educación Superior (MES), el Banco Central de Cuba (BCC) y el Instituto Nacional de Actores Económicos No Estatales (INAENE).

(Información del PNUD)

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