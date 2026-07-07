La prensa estadounidense sí sabe que Cuba no es una amenaza

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La pregunta parece sencilla, pero define toda una batalla política: cuando los medios de Estados Unidos hablan de apagones, escasez de combustible, alimentos caros o deterioro del sistema de salud en Cuba, ¿dicen también quién aprieta la soga?

La investigación de este Observatorio ofrece una respuesta incómoda para Washington: una parte importante de la propia prensa estadounidense reconoce el cerco económico, comercial, financiero y energético contra Cuba, lo nombra y lo conecta con decisiones de la administración de Donald Trump.

El dato no surge de declaraciones cubanas ni de fuentes aliadas. Sale de la conversación pública de medios estadounidenses en cinco plataformas —X, Facebook, Instagram, YouTube y TikTok— durante más de seis meses. En ese período se registraron 2.191 publicaciones sobre Cuba, con 7,19 millones de acciones y 155,2 millones de visualizaciones. Es decir, no estamos ante un debate marginal: hablamos de un volumen de contenido capaz de formar opinión en millones de personas.

El eje político del hallazgo es que el bloqueo no es un argumento que Cuba “impone” desde fuera del debate. Está documentado dentro de la propia prensa del país que lo aplica. Pero muestra los sesgos: algunos medios nombran el cerco; otros lo esconden detrás de palabras neutras; y un grupo intenta desplazar la responsabilidad hacia La Habana, como si el apagón, el combustible que no llega o las sanciones fueran fenómenos naturales.

Principales hallazgos

La investigación identifica 559 publicaciones que trataron directamente la crisis económica o energética de Cuba. De ellas, 231 reconocieron el cerco: el 41,3 % del total. En lenguaje simple: de cada diez publicaciones sobre la crisis, cuatro dijeron, de una forma u otra, que detrás del deterioro económico y energético hay bloqueo, embargo petrolero, sanciones o presión económica de Washington.

La diferencia interna también importa. El reconocimiento explícito —cuando se usan palabras como bloqueo, embargo petrolero o sanciones— llega a 161 publicaciones. Otras 70 no emplean siempre el término jurídico, pero conectan la situación cubana con el corte de combustible o con la presión económica de Estados Unidos. El resto describe la crisis sin nombrar su causa externa principal: ahí comienza el sesgo por omisión.

El reconocimiento del cerco no aparece únicamente en espacios alternativos ni en cuentas periféricas. Según la investigación, medios de gran peso dentro del sistema estadounidense —The New York Times, CNN y ABC News— describieron el “bloqueo petrolero” y sus efectos sobre la vida diaria: apagones, desabastecimiento, suspensión de clases, precios de gasolina en el mercado negro y afectaciones en la salud pública. Clave para el ciudadano común: cuando un medio describe el apagón, pero calla quién impide el combustible, no solo informa menos; también ayuda a que el responsable desaparezca del relato. El ranking permite ver dos cosas a la vez. En volumen absoluto, Miami Herald encabeza el número de publicaciones que reconocen el cerco, pero su proporción interna es baja: 8,1 % de su cobertura sobre la situación cubana. En cambio, The New York Times reconoce el cerco en 39,4 % de su cobertura, CNN en 33,6 % y Los Angeles Times en 50 %. El dato político es doble: el tema está presente en medios centrales, pero no todos lo tratan con la misma densidad ni con el mismo énfasis causal. Los medios de Miami publican más sobre Cuba, pero ocultan más la realidad del país. El sesgo principal: contar el daño sin contar la causa La investigación permite distinguir entre informar sobre una crisis y explicar una crisis. No es lo mismo decir que hay apagones que decir por qué se agravaron; no es lo mismo hablar de falta de combustible que explicar qué política impide o condiciona su llegada. Ese es el sesgo más importante detectado: la cobertura puede mostrar el sufrimiento cotidiano del pueblo cubano y, aun así, borrar el mecanismo político que lo produce. Cuando se analiza la atribución de causas, la diferencia es contundente: 120 publicaciones atribuyen la crisis al cerco estadounidense —sumando atribución explícita y mixta—, mientras 24 responsabilizan a La Habana. La atribución al cerco de Estados Unidos quintuplica la atribución interna. Ese dato confirma que, dentro de la prensa estadounidense, la explicación que vincula crisis y bloqueo tiene una presencia mucho mayor que la narrativa que intenta convertir todo el problema en responsabilidad exclusiva del Gobierno cubano. Uno de los elementos más reveladores de la investigación es la respuesta pública del secretario de Estado a las acusaciones de un bloqueo petrolero contra Cuba. Desde el punto de vista comunicacional, un desmentido oficial también es una confirmación del encuadre: si Washington responde a la acusación de “bloqueo petrolero”, es porque esa acusación ya organiza la conversación pública. En otras palabras, la disputa no gira solamente alrededor de los hechos, sino de su sentido. La existencia del cerco aparece en el debate; lo que se pelea es si se le presenta como una política de castigo contra un país o como una presión legítima. Para Cuba, ese es un terreno favorable ante la ONU, porque la evidencia no viene de un alegato aislado, sino de la cobertura digital del propio país que impone las sanciones. La cobertura no habla de una fuerza abstracta. La investigación muestra que la conversación personaliza el cerco en figuras concretas del Estado estadounidense. Donald Trump aparece como la autoridad más asociada al tema: 157 menciones en contexto de cerco dentro de 1.036 menciones totales. Le sigue Marco Rubio, con 27 menciones en contexto de cerco dentro de 177 menciones totales. La lectura política es directa: cuando la prensa aborda el corte de combustible, la autorización condicionada de un tanquero ruso o la política de máxima presión, el relato termina señalando a la Casa Blanca y al Departamento de Estado. Eso rompe con la idea de que la crisis cubana puede narrarse como un fenómeno sin autor. El cerco tiene responsables institucionales. El hallazgo más útil está en la reacción del público. Las publicaciones que reconocen el cerco generan 5.623 acciones por publicación, frente a 2.940 en las que no lo abordan. En visualizaciones ocurre algo similar: 122.633 por publicación frente a 63.254. La relación es casi dos a uno. Dicho de manera sencilla: nombrar el bloqueo no espanta al público estadounidense; lo moviliza más. El dato contradice la idea de que hablar del bloqueo es un tema “gastado” o poco atractivo. Cuando la causa se explica con claridad y se conecta con apagones, alimentos, salud, transporte y vida cotidiana, la audiencia responde. Sesgos principales La investigación permite identificar tres sesgos principales en la cobertura estadounidense sobre Cuba: Sesgo por omisión: hablar de la crisis sin nombrar el cerco.

Sesgo por atribución: desplazar la causa hacia problemas internos de La Habana, especialmente en medios como The Wall Street Journal y Fox News.

Sesgo por neutralización: usar un lenguaje aparentemente técnico o equilibrado para presentar una política de presión como si fuera una circunstancia más del entorno. Estos sesgos no significan que toda la prensa estadounidense oculte el bloqueo. De hecho, el valor de la investigación es precisamente lo contrario: demuestra que el cerco aparece, se reconoce y tiene impacto. Pero también muestra que ese reconocimiento convive con operaciones propagandísticas que reducen la responsabilidad de Washington, fragmentan las causas y convierten los efectos humanitarios en una noticia desconectada de la política que los produce. El sesgo no siempre está en mentir. Muchas veces está en cortar la frase a la mitad: mostrar el apagón, pero no el combustible bloqueado; mostrar las colas, pero no la sanción; mostrar la escasez, pero no la política que la agrava. Una evidencia útil para la batalla de la verdad El reclamo contra el bloqueo no se sostiene solo en la denuncia del pueblo y el gobierno cubano, sino también en datos de la conversación pública estadounidense. La propia prensa de Estados Unidos conoce el cerco, lo nombra, lo atribuye a decisiones de Washington y comprueba que el público responde cuando se explica esa conexión. Hoy, cuando se discute en Naciones Unidas la crueldad del bloqueo estadounidense, se puede demostrar que incluso en el ecosistema mediático estadounidense esa realidad se filtra, aparece, incomoda y genera participación de las audiencias nacionales. La batalla comunicacional, por tanto, consiste en impedir que el sufrimiento cotidiano del pueblo cubano sea narrado sin causa, sin responsables y sin historia. Cuando un país sufre apagones prolongados, escasez de combustible, presión financiera y restricciones para acceder a recursos esenciales, no basta con describir el dolor. Hay que decir quién lo provoca, quién lo sostiene y quién se beneficia políticamente de que parezca inevitable. La prensa estadounidense puede intentar administrar sus énfasis, pero sus propios datos confirman que el cerco contra Cuba es un hecho reconocido, medible y políticamente disputado.

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