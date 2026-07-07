Cuba avanza en restauración gradual del sistema eléctrico nacional

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Cuba avanza en la conformación de microislas de generación para restablecer de forma gradual el Sistema Electroenergético Nacional (SEN) tras la desconexión este lunes, informó hoy el director general de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas, Lázaro Guerra.

En declaraciones al Noticiero Estelar de la Televisión Cubana, el funcionario explicó que, inmediatamente después de la desconexión del SEN, se activó el protocolo de restauración del sistema.

Guerra precisó que cinco máquinas de Energas suministran actualmente electricidad a una parte de La Habana y a una pequeña zona de la provincia de Mayabeque, lo que ha permitido ampliar de forma progresiva el servicio en la capital.

Añadió que el sistema ya llegó a Mariel, donde comenzó el proceso de arranque de la unidad cinco de la central termoeléctrica, mientras que también se energizó Santa Cruz del Norte con el propósito de poner en funcionamiento la unidad dos de esa planta.

El directivo destacó que el sistema de almacenamiento de baterías ubicado en El Cotorro ha desempeñado un papel importante en la estabilidad del microsistema conformado, al contribuir a regular la frecuencia durante el proceso de restauración.

No obstante, señaló que en la región central del país persisten dificultades para energizar Energás Varadero y, posteriormente, arrancar la termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes, debido a condiciones meteorológicas que han ralentizado el avance de las labores.

Según Guerra, la puesta en marcha de esa central permitirá extender el proceso de recuperación del servicio hacia otros territorios del país.

El funcionario explicó que las actuales labores de restauración resultan más complejas que en ocasiones anteriores debido a la falta de combustible para la generación distribuida, lo que limita la creación de microislas eléctricas en otras provincias.

Pese a esas dificultades, aseguró que las autoridades continuarán trabajando para incrementar de manera gradual la capacidad de generación y ampliar la cobertura del servicio eléctrico en todo el territorio nacional.

La nueva desconexión del sistema eléctrico ocurre en un contexto de creciente presión económica sobre Cuba por parte de Washington que impide la llegada de petróleo a la isla, luego de que el presidente Donald Trump firmara en enero pasado una orden ejecutiva que amenaza con aranceles a países que exporten o faciliten el suministro de combustibles.

Desde finales de 2024 el SEN ha sufrido varias desconexiones totales, en medio de los multimillonarios efectos de la política de bloqueo que por más de seis décadas mantiene la administración norteña contra la isla.

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