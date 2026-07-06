Anuncia canciller cubano sesión de la ONU sobre el bloqueo a Cuba

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El canciller cubano, Bruno Rodríguez, informó hoy sobre su participación en una sesión de la ONU para tratar la necesidad de poner fin al bloqueo impuesto por Estados Unidos a Cuba.

«Acudimos a la ONU con la verdad de nuestro pueblo y con la fuerza del Derecho Internacional, para denunciar las acciones agresivas de EEUU contra Cuba», acotó el ministro de Relaciones Exteriores en la red social X.

Rodríguez aseguró que los cubanos defenderán su derecho soberano a vivir sin cerco energético, asfixia externa, coerción, amenazas bélicas o castigos colectivos.

«El gobierno de EEUU intenta impedir que la Asamblea General de la ONU se pronuncie. Presiona a gobiernos y busca coaccionar la voluntad soberana de los Estados miembros. Pero la voz de los pueblos no puede ser bloqueada», alegó.

El canciller animó a la población a seguir el debate, previsto para el 7 de julio, bajo la premisa de defender Carta de Naciones Unidas, la paz y la igualdad soberana entre las naciones.

«Cuba no es una amenaza. El bloqueo sí», recalcó.

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