lunes, julio 6, 2026
Lo último:

5 Septiembre

Diario digital de Cienfuegos, Cuba
Nacional Noticias 

Anuncia canciller cubano sesión de la ONU sobre el bloqueo a Cuba

Prensa Latina 0 comentarios , , , , ,
Compartir en
     

Tiempo de lectura aprox: 33 segundos

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, informó hoy sobre su participación en una sesión de la ONU para tratar la necesidad de poner fin al bloqueo impuesto por Estados Unidos a Cuba.

«Acudimos a la ONU con la verdad de nuestro pueblo y con la fuerza del Derecho Internacional, para denunciar las acciones agresivas de EEUU contra Cuba», acotó el ministro de Relaciones Exteriores en la red social X.

Rodríguez aseguró que los cubanos defenderán su derecho soberano a vivir sin cerco energético, asfixia externa, coerción, amenazas bélicas o castigos colectivos.

«El gobierno de EEUU intenta impedir que la Asamblea General de la ONU se pronuncie. Presiona a gobiernos y busca coaccionar la voluntad soberana de los Estados miembros. Pero la voz de los pueblos no puede ser bloqueada», alegó.

El canciller animó a la población a seguir el debate, previsto para el 7 de julio, bajo la premisa de defender Carta de Naciones Unidas, la paz y la igualdad soberana entre las naciones.

«Cuba no es una amenaza. El bloqueo sí», recalcó.

Visitas: 1

Prensa Latina

Agencia de noticias fundada el 16 de junio de 1959 en La Habana, Cuba, por el Comandante Ernesto 'Che' Guevara. Primer proyecto comunicacional latinoamericano de alcance internacional con una visión alternativa de la realidad regional frente a los medios hegemónicos mundiales.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *