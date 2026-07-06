Medio millar de atletas, el orgullo del deporte cubano

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Con más de medio millar de atletas, Cuba asume el reto de mantenerse en planos estelares de la región

La delegación atlética cubana ya tiene definidos sus números y sus metas para los cercanos XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo.

En un encuentro con la prensa en el Instituto Internacional de Periodismo José Martí, celebrado en el marco del Día del Periodista Deportivo, José Antonio Miranda, director general de Alto Rendimiento del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (INDER), reveló las coordenadas de la comitiva que combina juventud, resiliencia y una ambición competitiva inquebrantable.

Cuba desembarcará en territorio dominicano con un contingente de 506 deportistas, una cifra superior a los 494 que asistieron a la edición de San Salvador-2023. Aunque en un principio, debido a las complejas variables financieras, el comité organizador evaluó la variante de enviar únicamente a atletas con opciones reales de medallas, finalmente prevaleció el criterio de llevar a la totalidad de quienes conquistaron su boleto en los terrenos.

La delegación viajará con un propósito colectivo muy claro: superar los 74 títulos dorados de la cita anterior y asegurar un puesto entre las tres primeras naciones del medallero.

Para lograr esta hazaña, la estrategia técnica apunta a mantener una presencia constante en el podio. De hecho, el INDER estima que la Isla disputará finales todos los días desde el inicio oficial del certamen hasta la clausura el 8 de agosto.

La contrarreloj del ciclismo de ruta y tres divisiones del judo están llamadas a abrir el casillero de las coronas el 25 de julio. Asimismo, el departamento metodológico prevé que el 5, 6 y 7 de agosto serán las fechas de mayor productividad, un auténtico aluvión de finales donde Cuba aspira a concentrar su mayor cosecha de preseas áureas.

Entre las notas más destacadas de la nómina caribeña sobresale el regreso de la selección nacional de fútbol masculino, disciplina que no asistía a estos compromisos regionales desde Veracruz-2014. Por su parte, el equipo de polo acuático tendrá el honor de ser la primera avanzada en salir rumbo a la sede para iniciar las competencias.

Miranda también hizo un reconocimiento especial al aporte económico de los peloteros contratados en ligas profesionales extranjeras, cuyo empleo ha sido clave para blindar la preparación de varias disciplinas de cara al torneo.

La renovación de la comitiva es evidente, promedia apenas 25 años de edad y solo el 32 % de los inscritos posee experiencia previa en este tipo de citas múltiples. Esta joven delegación representará a la Isla en 43 disciplinas correspondientes a 37 deportes.

VICTORIA DE LA VOLUNTAD SOBRE EL OBSTÁCULO

La preparación de este contingente de más de 500 atletas no ha estado exenta de severas dificultades. El directivo del INDER expuso con crudeza el impacto de las limitaciones financieras y materiales, acentuadas por el cerco económico que sufre la Isla. Estos obstáculos impidieron que varias disciplinas pudieran asistir a la totalidad de los eventos clasificatorios internacionales previstos en la ruta crítica.

Asimismo, la compleja coyuntura obligó a tomar decisiones estratégicas de emergencia para salvaguardar la alimentación, el descanso y el entrenamiento. La principal medida fue descentralizar las concentraciones nacionales, trasladando a varios equipos a diversas provincias del país que ofrecían mejores condiciones logísticas.

A pesar del viento en contra, la delegación se declara lista. Con las maletas cargadas de compromiso y el orgullo de representar a su bandera, los 506 de la Mayor de las Antillas asumen Santo Domingo-2026 no solo como un reto, sino como una demostración de la indomable voluntad de su movimiento deportivo.

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