Jornada de Solidaridad con Cuba en ciudad italiana de Milán

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 47 segundos

Una Jornada de Solidaridad con Cuba se desarrollará hoy en la ciudad de Milán, en la que se denunciará el criminal bloqueo económico y las amenazas de agresión de Estados Unidos contra ese país.

El evento tendrá lugar a las 19:00, hora local, en la Plaza 24 de Mayo de esa urbe, capital de la norteña región de Lombardía, con el lema “Cuba está bajo ataque. ¡Defendámosla! No a las agresiones de Estados Unidos”, señala un comunicado de los organizadores.

La iniciativa es impulsada por Milano Solidale con Cuba, alianza solidaria con la nación antillana en la que participan diversas asociaciones de amistad con ese país, sindicatos, colectivos juveniles de izquierda, partidos políticos y agrupaciones de cubanos residentes en Italia, con el propósito de brindar apoyo político y humanitario a esa nación

Durante el encuentro se realizará una exposición de obras pictóricas de artistas cubanos y del diseñador uruguayo Esteban Isnardi, radicado en Suiza, a la vez que se realizará una recogida de fondos, medicamentos y bienes de primera necesidad para contribuir a aliviar las consecuencias de las medidas genocidas norteamericanas contra la isla.

En la velada se ofrecerá información sobre los efectos del criminal bloqueo económico, comercial y financiero que desde hace más de 60 años mantiene Estados Unidos, violatorio de los derechos humanos, y se expondrán nuevas iniciativas dirigidas a fortalecer el apoyo internacional al pueblo cubano, agrega la fuente.

Visitas: 2