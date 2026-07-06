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Irán afirma que no está en paz con Estados Unidos

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El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Baqer Qalibaf, negó hoy que su país esté en paz con Estados Unidos y reiteró el rechazo de Teherán al reconocimiento oficial de Israel.

Las declaraciones fueron realizadas durante una reunión con el jefe del Buró Político de Hamás, Mohammad Darwish, en Teherán, según informó la televisión estatal iraní.

Qalibaf afirmó que Irán continuará apoyando a los musulmanes y al llamado frente de resistencia “con misiles cuando sea necesario, y políticamente cuando sea necesario”.

“No estamos en paz con Estados Unidos y no reconoceremos oficialmente a Israel”, subrayó el jefe del Legislativo iraní.

Asimismo, destacó la necesidad de emplear la diplomacia para proteger los logros militares y consolidarlos en el escenario político.

Por su parte, Darwish consideró que el memorando de entendimiento firmado entre Irán y Estados Unidos representa una victoria para el frente de resistencia.

“Cada cláusula del memorando representa una victoria para Irán y una derrota para Estados Unidos”, afirmó el dirigente de Hamás.

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