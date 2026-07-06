“Una calle, mil caminos” de regreso en las pantallas este verano

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El espacio Una calle, mil caminos regresa a los meses estivales con dirección general de Magda González Grau, a quien acompaña un equipo que prepara con minuciosidad la salida al aire de cada emisión.

El periódico Juventud Rebelde informa que en el programa participan especialistas de prestigio, conocedores de las temáticas relacionadas con la adolescencia y la juventud.

Dos nuevos conductores se integran al colectivo: José Raúl Miñoso y María Karla Fornaris, jóvenes actores de la agrupación Nave Oficio de Isla, seleccionados mediante un casting, en el que destacaron por el carisma y la buena sintonía establecida entre ellos.

Cada sábado de julio y agosto, desde hace 16 años, Una calle, mil caminos gana la atención de los públicos mediante temas que involucran a la familia y al entorno educativo. El espacio refleja tópicos de interés social y posibilita que los jóvenes espectadores vean tratados en la pantalla sus problemas y preocupaciones, por medio del análisis y la dramatización de los telefilmes.

Los dramatizados estrenados en el programa son un «gancho» de probada eficacia para transmitir valores de manera persuasiva. La calidad de las historias, la puesta en escena y las actuaciones atraen el interés de los públicos, y resultan oportunidades de forja profesional para directores, actores y otros especialistas, los cuales se prueban en condiciones productivas retadoras.

Cuatro telefilmes de estreno y cinco reposiciones merecedoras de ser vistas nuevamente conforman la temporada que comienzó este sábado 4 de julio.

Los estrenos incluyen Atrapados, dirigido por Tamara Castellanos, con guion de Katia Buliés, que se enfoca en la incidencia de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en los adolescentes.

Otra propuesta atractiva corresponde a El adivino, escrita por Ernesto Pazos, con dirección de Annia Quesada, ganadora del Premio TAL en 2025 por el telefilme Después del abrazo. Annia se centra en el conflicto de un estudiante fanático de los deportes, con conocimientos que le proporcionan dinero fácil, hasta que la situación se complica.

La directora Vicky Suárez regresa a Una calle, mil caminos por tercer año consecutivo junto al guionista Ariel Amador para demostrar, a través de la trama de Sexo es guerra, que las relaciones sexuales, tanto desde el punto de vista carnal, afectivo o de género, no son una competencia, sino convivencia y, sobre todo, comunicación.

Existe la propuesta de un cuarto estreno en espera de grabación. Se trata de La voz del monte, escrito y dirigido por Tony Quiñones, quien se acerca al rescate de la memoria cultural. La historia se refiere a un joven que recibe la noticia de una botija enterrada, sale a buscarla y encuentra un tesoro mucho más valioso que las monedas de oro.

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