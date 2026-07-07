Brasil: oficializarán candidatura de Flávio Bolsonaro el 25 de julio

El Partido Liberal (PL) de Brasil realizará el 25 de julio la convención nacional que oficializará la candidatura presidencial del senador Flávio Bolsonaro, cuyas aspiraciones electorales se encuentran hoy marcadas por varios escándalos y polémicas.



El acto se celebrará en la Arena Pacaembu, en la ciudad de São Paulo, recinto con capacidad para unas ocho mil personas, y servirá para proclamar al legislador como aspirante de la organización al Palacio del Planalto en los comicios del venidero 4 de octubre, según citaron medios locales.

Senador por el estado de Río de Janeiro e hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro, Flávio fue señalado por su padre como candidato presidencial el pasado año, en medio de la disputa por el liderazgo político del sector conservador.

La oficialización de la candidatura ocurrirá tras dificultades en la etapa de precampaña, marcada por cambios en el equipo responsable de la estrategia electoral.

Además, el legislador de extrema derecha enfrentó en los últimos meses varias controversias, entre ellas las relacionadas con «Dark Horse», una película biográfica sobre el expresidente.

Investigaciones periodísticas señalaron que el proyecto habría sido financiado con recursos negociados con el empresario Daniel Vorcaro, preso desde marzo como parte de un proceso sobre fraude financiero y organización criminal, lo que derivó en cuestionamientos sobre el origen y destino de los fondos asignados a la producción.

Otro foco de tensión han sido las acusaciones de la ex primera dama Michelle Bolsonaro, quien renunció recientemente a la presidencia del ala femenina del PL tras denunciar en público desavenencias con su hijastro, una fractura que analistas consideran perjudicial para la campaña debido a su influencia entre el electorado femenino y evangélico.

Paralelamente, Flávio Bolsonaro quedó en el centro de la controversia por los nuevos aranceles del 25 por ciento propuestos por Estados Unidos a productos brasileños.

El senador viajó a Washington para solicitar a la administración de Donald Trump que no ponga en vigor esa medida, después de abogar en el pasado por la aplicación de acciones similares contra Brasil.

Medios y analistas atribuyen ese cambio de postura al posible impacto negativo que la imposición de las tarifas pudiera tener en su candidatura, cuando casi la mitad de los brasileños creen que el entorno del legislador favoreció la imposición de los gravámenes, según una encuesta difundida en junio.

Después de las diferentes controversias, los sondeos de intención de voto también muestran un escenario adverso para el precandidato del PL.

Un estudio de AtlasIntel/Bloomberg divulgado la pasada semana otorgó a Lula el 46,3 por ciento de las preferencias para la primera vuelta, contra el 36,6 por ciento de Flávio Bolsonaro; mientras en un eventual balotaje el actual mandatario vencería con el 48,8 por ciento de los votos, frente al 42,3 por ciento del senador.