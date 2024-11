Con el viento y a favor de la marea

Compartir en

En lugar de lamentarnos por el apagón, se persistió con la planta. Y como Surimagen “crece como un roble” (que es también una planta), la gala inaugural del evento cobró vida.

Le fue otorgada a la afamada actriz Gina Caro la medalla 65 aniversario del Icaic, distinción entregada por Marla Almaguer, directora de programación de dicha institución.

Me han sorprendido muy gratamente. Cuánto agradezco esta nueva visión, cuánto a esta ciudad, a esta mi ciudad; a las personas que me vieron crecer, a las personas que me formaron. Gracias, gracias, gracias”, expresó la artista.

Asimismo se reconoció la trayectoria cinematográfica del creador Rafael Martínez quien recibió la Roseta de la ciudad de manos de Alicia Martínez Lecuona, directora provincial de cultura. (Bárbaro Cabezas recogió la distinción en representación del artista, que no pudo asistir a la ceremonia por problemas de salud)

Desde el 16 de noviembre son varios los espacios que acogen este evento cinematográfico que en la noche del pasado miércoles quedó oficialmente inaugurado.

Neify Castellón Vega, directora del Centro Provincial de Cine, leyó las palabras de inauguración del evento:

“Por el cariño humano y profesional (y porque este festejo del cine cubano ha vuelto a nosotros más lozano y vital), hemos querido dedicarle la presente edición a la mujer, alma de todo lo que nace a la vida.

Mujeres, madres, actrices, directoras de ficción y documentales, se encuentran hoy con nosotros no solo para mostrar sus obras, sino para constatar la magnífica salud de que goza tanto el cine profesional como el aficionado. Así lo demuestran los múltiples cortometrajes que se encuentran en concurso, provenientes de otras provincias y de nuestra casa.

Es un delicioso privilegio disfrutar la compañía de Gina Caro, Patricia Ramos, Rita Arbolay, Adays Pérez. Es también un honor que Alexis Triana, Rafael Grillo, Tony Quiñones, Jorge Luis Marí, Emilio Cachán, entre otros creadores, compartan con nosotros sus experiencias y realizaciones.

La Perla del Sur ofrece, para deleite de todos los invitados, su preciosa arquitectura, sus amplias avenidas, su extenso malecón y la grata brisa del mar. La Gracia Divina, como decían nuestros ancestros, y reafirman nuestros contemporáneos usando un proverbio singular: “No hay bien que por mar no venga”; por ello, Surimagen, un mar de historias, los acoge con su imaginación azul.

Bienvenidos a nuestra hermosa ciudad, bienvenidos a nuestros corazones”.

El exquisito Coro Cantores de Cienfuegos nos deleitó con Down to the river to pray, un Negro Spiritual y tema principal de la banda sonora de la película norteamericana O brother where art thou? De la música cubana interpretó Los tamalitos de Olga de José Antonio Fajardo y Bonito y sabroso de Benny Moré.

Como un excelente postre, para el final de la noche inaugural se reservó la proyección del filme La mujer salvaje, de Alan González; obra que ha merecido varios premios por su alta factura artística. El escritor y crítico cinematográfico Rafael Grillo tuvo a su cargo la presentación del largometraje.

