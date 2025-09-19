Complicidad genocida: EE.UU. bloquea por sexta vez una resolución de alto el fuego en Gaza

Compartir en

El veto de Washington en el Consejo de Seguridad de la ONU frena nuevamente los intentos internacionales por detener la ofensiva israelí y permitir el acceso humanitario en la Franja de Gaza

El Gobierno de Estados Unidos vetó una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que buscaba establecer un alto el fuego inmediato, incondicional y permanente en Gaza, así como garantizar la entrada sin restricciones de ayuda humanitaria al enclave palestino. El texto fue respaldado por 14 de los 15 miembros del Consejo, siendo Washington el único voto en contra en momentos en que el asedio israelí desde octubre de 2023 a la fecha masacró a más de 65.100 civiles.

La propuesta fue presentada por los miembros no permanentes del Consejo, en un nuevo intento de frenar la escalada del conflicto en la Franja de Gaza. La iniciativa incluía también un llamado explícito a la eliminación de las restricciones impuestas por Israel al ingreso de suministros vitales para la población civil, que desencadenaron una terrible hambruna.

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas) calificó el veto como una muestra clara de la alineación política de Estados Unidos con Israel. En un comunicado difundido tras la votación, la resistencia palestina afirmó que la postura de Washington equivale a una “luz verde” para la continuidad de los ataques, el hambre y las muertes en Gaza.

Hamas expresó su reconocimiento a los países que promovieron el borrador de resolución y exhortó a la comunidad internacional a mantener la presión sobre el Gobierno de Israel para que detenga sus operaciones militares en el enclave palestino.

El texto vetado es el sexto de su tipo bloqueado por Estados Unidos desde el inicio de la ofensiva israelí, en el marco de un conflicto que ha dejado miles de víctimas civiles y una devastación generalizada en Gaza. El respaldo político, militar y financiero de Washington al Gobierno israelí ha sido una constante a lo largo del enfrentamiento.

El rechazo a la resolución ocurre en un contexto de creciente alarma humanitaria. Organismos internacionales y agencias de la ONU han advertido sobre el colapso de los servicios básicos en Gaza y el riesgo inminente de hambruna a gran escala, agravado por las restricciones al ingreso de ayuda.

Durante la sesión del Consejo, varias delegaciones subrayaron la urgencia de actuar para proteger a la población civil y garantizar el cumplimiento del derecho internacional humanitario. Pese al consenso casi unánime, la decisión de Estados Unidos impidió la adopción del texto.

El uso reiterado del poder de veto por parte de Washington ha sido objeto de críticas por parte de Gobiernos, organizaciones internacionales y actores humanitarios que demandan una respuesta efectiva ante la crisis en Gaza y la protección de la población palestina.

