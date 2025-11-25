Compañía de Teatro Infantil Abrakadabra celebrará dos décadas de fundada

Compartir en

La Compañía de Teatro Musical Infantil Abrakadabra se alista para festejar sus 20 años de fundada el próximo 3 de diciembre, un aniversario que rinde homenaje a las casi seis generaciones de niños cienfuegueros que han formado parte de este proyecto cultural.

Durante la conferencia de prensa en el Palacio Ferrer, el consejo de dirección de la agrupación detalló el amplio programa de actividades que se ha desarrollado a lo largo de este 2025, como parte de los festejos.

Eliecer Casares Morales, asistente de dirección, explicó la intensa agenda que ha tenido el grupo: “Durante todo el 2025 se han realizado diferentes actividades donde Abrakadabra ha estado presente, entre ellas, la Gala de Clausura del Festival del Monólogo Latinoamericano, el evento Corazón Feliz con la presentación de ‘Vida’, estrenada en el Teatro Nacional de Cuba, en el teatro Sauto de Matanzas y en el Tomás Terry de Cienfuegos”.

Casares Morales también enumeró otras acciones como la participación en el programa “23 y M” por el Día de los Niños, la Fiesta por el Inicio del Verano con ‘Vida’ en la Plaza de Actos, una gira por las Montañas del Escambray con la obra ‘¿Dónde está Juan?’, y el proceso de captación para su Sexta Generación.

Por su parte, Arturo Apezteguia Ibañez, representante de la Compañía, se refirió a las proyecciones inmediatas. Explicó de la próxima gira por La Habana que se realizará en los próximos días.

Apezteguía añadió que “Recientemente grabamos el programa infantil ‘Viva la alegría’ para ASSITEJ. Próximamente estaremos en una actuación en la Casa Corazón Feliz, en el Memorial José Martí, el Pabellón Cuba, la Casa del Alba Cultural y en la grabación del programa ‘Entre Manos’”.

Entre los planes más significativos, Arturo destacó: “Pretendemos realizar una actividad en el Anfiteatro del Museo Naval y el día 6 de enero, en función única, volveremos a presentar ‘Vida’ en la Sala principal del Teatro Tomás Terry”. Asimismo, anunció el “Lanzamiento del VideoClip ‘CONTIGO’, la canción dedicada a este aniversario, con la producción de Nuevas Luces y dirigido por Rita Arbolay Abdo”. Otra iniciativa conmovedora será el “Recorrido por escuelas de integrantes de ABK, para reconocer su labor artística, ante sus profesores y compañeros”.

Al cierre, Roberto Novo, director general de Abrakadabra, significó el valor de estas acciones: “Las actividades son un homenaje a los propios infantes y a quienes han aportado al crecimiento de esta compañía, referente del arte infantil en Cuba”.

Con una trayectoria que consolida su magia, Abrakadabra celebra dos décadas creando sueños sobre las tablas, ratificándose como un referente fundamental de la formación artística y el entretenimiento para la familia cienfueguera.

