Otorgan en Cienfuegos Premio Nacional Amigos de las FAR

En el contexto del noveno aniversario de la partida física del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, la provincia de Cienfuegos acogió la ceremonia de premiación del Concurso Nacional Amigos de la FAR, en reconocimiento a los resultados de los participantes del territorio centrosureño. En esta edición, el pionero Yunier Rivero Gómez, alumno de quinto grado de la institución educativa de la enseñanza especial Enriqueta Stuart Acea, ubicada en el Consejo Popular Castillo-Cen, se alzó con el premio nacional en la categoría de Artes Plásticas.

La obra de Yunier sobresale por la sensibilidad artística, la originalidad en el tratamiento del tema y un profundo respeto hacia las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), destacó la capitán Evelyn López Tejera.

El acta del concurso subraya que la pieza refleja con autenticidad el vínculo afectivo entre los niños cubanos y las FAR, mientras exalta valores como la solidaridad, el patriotismo y la defensa de la paz. “El autor, desde su condición de estudiante de la enseñanza especial logró transmitir con fuerza expresiva y ternura el espíritu de la Revolución, demostrando que el arte es también trinchera de amor y compromiso”, añade el dictamen.

La entrega del premio constituyó uno de los momentos más emotivos, al ser otorgado por el Héroe de la República de Cuba primer coronel Orlando Cardoso Villavicencio, designado para ello. El galardonado recibió además obsequios de diversas instituciones del territorio.

Ada Daymara Pérez Izaguirre, directora de la institución, aprovechó la ocasión para resaltar los logros de la enseñanza especial en Cuba, donde se estimulan las potencialidades de los alumnos. El dibujo, dijo, constituye una de las maneras a través de la cual ellos expresan sus sentimientos de amor y respeto hacia la Patria.

Para Yunier, un niño más dado a pintar sus emociones que a expresarlas con palabras, el premio resultó una inmensa y agradable sorpresa. El pequeño artista reveló que se inspiró en el yate Granma para su creación, porque “ahí vino Fidel”, afirmó. El pionero no ocultó su admiración por los combatientes de las Fuerzas Armadas y expresó su deseo de ser como ellos un día.

Al cierre del evento, la capitán Celia Delgado Padrón lanzó la convocatoria para la próxima edición de este certamen que desde 1978 se desarrolla en Cuba con el objetivo de sembrar en los pioneros valores de amor a la patria y a las Fuerzas Armadas.

