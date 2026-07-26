Comienza en Brasil mayor evento científico de América Latina

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La 78 Reunión Anual de la Sociedad Brasileña para el Progreso de la Ciencia (SBPC), considerada el mayor evento científico de América Latina, comienza hoy en Niterói con la participación prevista de unas 50 mil personas.

El encuentro se desarrollará hasta el 1 de agosto en el campus de la Universidad Federal Fluminense, en la mencionada ciudad, bajo el lema Ciencia para todos: soberanía, desarrollo e inclusión, y contará 250 actividades y unos 500 conferencistas procedentes de 23 estados brasileños.

La directora de la SBPC, Ana Tereza Ribeiro de Vasconcelos, explicó a Agencia Brasil que el tema refleja la visión de la ciencia como una herramienta esencial para transformar la sociedad y enfrentar los desafíos del país.

Según afirmó, en un año marcado por las elecciones generales, el debate sobre el futuro de Brasil pasa necesariamente por el fortalecimiento de la investigación científica, vinculada a áreas como la seguridad alimentaria, la sostenibilidad, la salud y el desarrollo económico.

La programación incluye conferencias, mesas redondas y sesiones especiales organizadas en una veintena de ejes temáticos que abarcan asuntos como la inteligencia artificial, la exploración de tierras raras, el cambio climático, la innovación tecnológica y las políticas públicas, detalló el medio.

De acuerdo con la coordinadora general del evento, Andrea Macedo, la reunión mantiene el compromiso histórico de la SBPC de promover el debate sobre el modelo de país que desean construir los brasileños.

En la cita, la SBPC presentará el documento Voces de la Ciencia: El Brasil que queremos, elaborado tras cinco meses de consultas con investigadores de todo el país y que reúne 117 propuestas dirigidas a los candidatos que competirán en las elecciones de este año en los distintos niveles de gobierno.

Además de las actividades académicas, la agenda incorpora exposiciones, presentaciones culturales y espacios interactivos dirigidos al público general, con el propósito de acercar la ciencia a la sociedad.

Entre los principales espacios figura la ExpoT&C, que reunirá a 69 expositores, entre universidades, institutos de investigación y museos, para presentar proyectos e iniciativas innovadoras.

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