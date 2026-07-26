Moncada: la valentía de Fidel que encendió la Patria

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Hay fechas que no se escriben con tinta, se graban con fuego en la memoria de los pueblos. El 26 de julio de 1953 es una de ellas. Aquella madrugada, un puñado de jóvenes con el corazón lleno de sueños y las armas escasas, bajo el mando de un abogado de 26 años, nuestro Fidel Castro Ruz, asaltaron los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes. No fue una acción militar perfecta, fue una acción de fe. Fe en que un pueblo oprimido podía sacudirse la dictadura de Batista, la humillación imperialista y la vergüenza de una república entregada.

Fidel, desde la primera línea, demostró esa noche lo que sería el resto de su vida: un líder que no se guarda en la retaguardia, que no pide a otros lo que él no está dispuesto a dar. Su protagonismo en el Moncada no fue casualidad. Fue la culminación de años de estudio, de organización clandestina, de noches en vela trazando planes con la certeza de que la historia no espera a los cobardes. Él mismo encabezó la columna que asaltaría la fortaleza de la tiranía, convencido de que, aunque fracasara en lo táctico, triunfaría en lo estratégico: despertar la conciencia nacional.

Y así ocurrió. El Moncada fue un revés militar pero una victoria política absoluta. La valentía de Fidel no se midió por el número de fusiles que logró arrebatar, sino por la claridad de su discurso cuando el juicio lo convirtió en acusador. En aquel improvisado tribunal, frente a jueces cómplices y fiscales a sueldo, Fidel pronunció su célebre alegato La historia me absolverá, donde sentenció que los verdaderos responsables de aquella sangre derramada eran los que habían cerrado todos los caminos pacíficos al pueblo. Allí, encadenado y con el pecho erguido, Fidel se convirtió en el símbolo de la rebeldía necesaria. La tiranía creyó que silenciándolo con una celda terminaría la pesadilla; lo que no sabía era que estaba sembrando la semilla de la Revolución.

Ese liderazgo que Fidel ejerció en el Moncada tiene una raíz profundamente humanista. No fue un acto de ambición personal, sino de entrega absoluta a la causa de los humildes. Como él mismo confesaría después, aquella acción fue el bautismo de fuego de una generación que se negaba a aceptar que Cuba fuera un burdel. La valentía de Fidel no fue temeridad; fue la expresión más alta de la inteligencia revolucionaria, saber que el momento era ahora, que esperar era traicionar, que la paz sin justicia es indignidad.

Hoy, a más de siete décadas de aquella gesta, el Moncada sigue siendo el faro que ilumina el camino de los cubanos. Fidel no solo nos enseñó a luchar, nos enseñó a vencer las adversidades con la cabeza en alto y el corazón en la patria. Su ejemplo nos recuerda que el liderazgo verdadero no se decreta, se conquista en la trinchera, compartiendo el peligro, el hambre y la esperanza con los que te siguen. Aquellos jóvenes del Moncada no eran soldados profesionales; eran estudiantes, obreros, campesinos que confiaron en la palabra de un hombre que jamás los defraudó.

Siento la responsabilidad de contar esta historia no como un hecho del pasado, sino como una enseñanza viva. El Moncada nos dice que cuando un pueblo se organiza bajo un liderazgo íntegro, ningún poder es invencible. Nos dice que la valentía no es ausencia de miedo, es dominio del miedo al servicio de una causa mayor. Y nos dice, sobre todo, que Fidel no fue un líder porque lo dijera la historia, sino porque supo escribirla con su ejemplo.

Hoy, cuando el imperio recrudece sus ataques contra Cuba, cuando el bloqueo criminal intenta doblegarnos, la imagen de Fidel en el Moncada nos convoca a no bajar los brazos. Él nos dejó la lección más clara: las grandes victorias nacen de las derrotas aparentes, si se sabe convertir el sacrificio en conciencia. El 26 de julio no es una efeméride para recordar, es un compromiso para renovar.

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