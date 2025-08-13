Colombia se despide del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay

Tiempo de lectura aprox: 40 segundos

La misa fúnebre del fallecido senador y aspirante presidencial colombiano, Miguel Uribe Turbay, tiene lugar en la Catedral Primada de Colombia, en la capital de Bogotá.

Sputnik te presenta la transmisión en vivo desde el lugar de los hechos.

Se prevé que el vicesecretario de Estado de EEUU, Christopher Landau, y la vicepresidenta colombiana, Francia Márquez, se encuentran entre las figuras de alto perfil que estarán presentes en el evento, uniéndose a los dolientes para honrar al senador de 39 años.

sufrió un atentado en el barrio Modelia de Bogotá durante un acto de campaña el pasado 7 de junio. Tras dos meses de estar internado, El precandidato presidencial por el partido Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay,en el barrio Modelia de Bogotá durante un acto de campaña el pasado 7 de junio. Tras dos meses de estar internado, falleció en el hospital