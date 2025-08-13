El sistema de misiles Oreshnik, en plena preparación para las maniobras en Bielorrusia

“Tal y como exige el jefe de Estado, debemos estar preparados para todo. Vemos la situación en nuestras fronteras occidentales y septentrionales y no podemos observar con tranquilidad la militarización y la actividad militar. Demostramos nuestra apertura y nuestro carácter pacífico, pero siempre hay que mantener la pólvora seca”, aseveró.