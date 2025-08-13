El sistema de misiles Oreshnik, en plena preparación para las maniobras en Bielorrusia
En los ejercicios militares bielorruso-rusos Zapad-2025, se realizará la planificación del empleo de armas nucleares tácticas, así como se pondrá a prueba la estrategia de uso del sistema Oreshnik, señaló el ministro de Defensa de Bielorrusia, Víktor Jrenin.
“Tal y como exige el jefe de Estado, debemos estar preparados para todo. Vemos la situación en nuestras fronteras occidentales y septentrionales y no podemos observar con tranquilidad la militarización y la actividad militar. Demostramos nuestra apertura y nuestro carácter pacífico, pero siempre hay que mantener la pólvora seca”, aseveró.
Las maniobras se realizarán en Bielorrusia del 12 al 16 de septiembre. Las autoridades bielorrusas subrayaron que el ejercicio tendrá un carácter exclusivamente defensivo.
El pasado 21 de noviembre, Rusia ensayó con éxito el misil balístico de alcance intermedio Oreshnik, en configuración hipersónica sin armas nucleares. Oreshnik dispone de una ojiva múltiple dirigida individualmente (MIRV, por las siglas en inglés de vehículo de reentrada múltiple e independiente).
El ensayo, parte de un ataque combinado contra una empresa de defensa en Ucrania, fue realizado en respuesta al uso de misiles de largo alcance estadounidenses y británicos en ataques ucranianos contra instalaciones en el territorio internacionalmente reconocido de Rusia, particularmente en las regiones de Kursk y Briansk.
A finales de diciembre, el presidente bielorruso, Alexandr Lukashenko, anunció que Bielorrusia acogerá en su territorio una decena de sistemas de misiles rusos Oreshnik y está dispuesta a desplegar aún más, si Moscú lo desea.
