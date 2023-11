Cientos de manifestantes israelíes piden un alto el fuego en Gaza

Los manifestantes se congregaron ante la sede del ministerio israelí de asuntos militares en Tel Aviv, sosteniendo pancartas con lemas como “Israelíes por el alto el fuego”, “La guerra no tiene vencedores” o “Solo las negociaciones de paz pueden resolver esto”.

Además, pidieron a las autoridades israelíes tomar medidas para la liberación de los retenidos en manos de los combatientes palestinos en la Franja de Gaza.

“Señor primer ministro, miembros del gabinete, no me hablen de conquistar, no me hablen de aplanar [Gaza]. No hablen en absoluto. Simplemente tomen medidas… tráiganlos a casa ahora”, dijo uno de los participantes en la marcha en declaraciones citadas por el periódico israelí Haaretz.