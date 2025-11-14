Cienfuegos tiende su mano a Santiago de Cuba

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 43 segundos

Un nuevo gesto de solidaridad recorre Cuba de occidente a oriente. En respuesta a los daños ocasionados por el huracán Melissa, la provincia de Cienfuegos movilizó una significativa donación con destino a los habitantes de Santiago de Cuba, una de las zonas más afectadas.

La iniciativa, que involucró a organismos, entidades y la población en general de todos los municipios del territorio centrosureño, logró reunir cientos de bultos con artículos de primera necesidad. La ayuda incluye ropa, calzado, ajuares de cama, útiles del hogar y vestuario para bebés, todos destinados a paliar las pérdidas materiales en la provincia oriental.

Más que un simple cargamento, este viernes partió desde la llamada Perla del Sur un mensaje de apoyo y hermanamiento. El envío da cuerpo a los sentimientos de ayuda mutua que caracterizan al pueblo cubano, incluso en las condiciones más difíciles.

No fue solo un camión el que emprendió el viaje hacia la cálida y legendaria Santiago de Cuba. Fue el amor, la generosidad y el desprendimiento hechos bultos. El gesto representa la gota cienfueguera que, al unirse a otras, forma el torrente de solidaridad que hoy inunda a la Isla.

Visitas: 7