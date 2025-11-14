Banco Central de Cuba respalda denuncia realizada a El Toque

Compartir en

El Banco Central de Cuba respalda al Primer Ministro Manuel Marrero Cruz, al Canciller Bruno Rodríguez Parrilla y a la denuncia realizada en televisión nacional. El Toque es parte de la agresión económica contra nuestro país y es inaceptable. No posee legitimidad económica al operar mediante mecanismos no transparentes, concentrados y altamente vulnerables a la especulación de pocos actores económicos que influyen sobre la cotización de nuestra moneda.

La llamada tasa representativa del mercado informal, no puede servir como referencia válida, pues transmite señales distorsionadas a la población y a los actores económicos, afectando precios, expectativas y decisiones.

El Banco Central de Cuba, como autoridad monetaria, trabaja para consolidar un mercado cambiario oficial ordenado y transparente, cuya tasa permita, de manera gradual, reflejar objetivamente la situación actual de la economía. Este proceso forma parte del Programa de Gobierno y se realiza en coordinación con otros organismos de la Administración Central del Estado.

