Cienfuegos mejor preparada para la defensa de la Patria

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 2 minutos

Este 22 de marzo se desarrolló en Cienfuegos el primer Día Territorial de la Defensa, en el contexto del cual se efectuaron diferentes acciones encaminadas a la preparación sobre aspectos generales de este importante asunto.

El municipio de Cruces fue sede de las actividades, en las que participaron el Consejo de Defensa Provincial (CDP), los Consejos de Defensa Municipales (CDM), las Zonas de Defensa (ZD), así como oficiales de la Región y los Sectores Militares del territorio junto a una representación del pueblo.

Como primer momento de la jornada tuvo lugar una clase metodológica en la que el Coronel Tumaine Fajardo Bolaño abordó los aspectos generales a tener en cuenta los Días de la Defensa. Tales jornadas, expresó, van encaminadas a preparar a la población y a fortalecer la concepción estratégica defensiva de la guerra de todo el pueblo.

A continuación, los participantes vieron una muestra de las brigadas de respuesta rápida y más adelante, un ejercico práctico en la Zona de Defensa No. 27, Isla de Pinos. Allí se conoció que el territorio cuenta con 10 mil 164 habitantes, abarca zonas rurales y los asentamientos de Paradero de Camarones, La Pedrera y La portada de Balboa.

En el mismo lugar apreciaron una acción de rescate y auxilio, la cual se realiza con los recursos propios de la Zona, el abastecimiento de agua a la población y a los centros de producción de alimentos, con medios alternativos. De igual forma visitaron un centro de elaboración de alimentos, donde constataron el empleo de medios artesanales para la cocción como el carbón. También comprobaron que los trabajadores cuentan con el armamento para la protección del local en caso de una agresión.

Otra parte de la jornada permitió comprobar la preparación de las Brigadas de Producción y Defensa en el uso del armamento.

Asimismo se realizó un episodio táctico en las inmediaciones del almacén de Comercio Interior. Para ello se simuló la exploración del lugar por parte de las fuerzas enemigas por medio de un drone. Al ser reconocido este, los trabajadores tomaron sus posiciones. Luego del enfrentamiento se procedió al traslado de prisioneros y heridos.

Estuvieron presentes en el Día de la Defensa Territorial Armando Carranza Valladares y Yolexis Rodríguez Armada, presidente y vicepresidenta, en ese orden, del CDP; el coronel Miguel Ángel Chávez Moreno, jefe de Organización y Personal del Ejército Central; el 1er coronel Ivey Lima Moya, jefe de la Región MIlitar Cienfuegos; así como Diosmiley Llerena Suárez y Daleny Alonso Jiménez, presidenta y vicepresidenta, respectivamente, del CDM en Cruces, además de otros dirigentes de los Consejos de Defensa Provincial y Municipales.

Durante el resumen de la actividad se otorgaron reconocimientos a entidades destacadas en el cumplimiento de esta tarea.

Diosmiley Llerena Suárez, presidenta del Consejo de Defensa Municipal en Cruces, resaltó que lo acontecido hoy demuestra que la defensa no es asunto solamente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Ministerio del Interior. “No hay defensa posible si no participa el pueblo, si no está en el barrio y se concreta allí la alerta oportuna para que conozca qué está sucediendo y cómo enfrentarlo”, expresó.

Añadió que lo importante es prever y, por tanto, la protección de la patria debe ser un accionar de cada día.

Visitas: 15