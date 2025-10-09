Cienfuegos inicia construcción de un nuevo parque solar

Compartir en

Como parte del plan nacional para incrementar la generación de electricidad con energías renovables, desde la localidad de Pepe Rivas, en el municipio de Cienfuegos, se construye un nuevo Parque Solar Fotovoltaico (PSFV).

Según informó Salvador Vera Hernández, Director de Proyectos de la Empresa Eléctrica Provincial, a 5 de septiembre, “en la actualidad se ejecutan las facilidades temporales de la obra, el desbroce del terreno y trabajan en los viales de acceso inicial”.

De manera paralela, realizan el replanteo de los pilotes en las áreas ya preparadas y reciben los recursos necesarios para la cerca perimetral y el alumbrado.

Con una capacidad planificada de 21.8 megavatios, el PSFV “Pepe Rivas” se convertirá en el cuarto parque de esta magnitud en el territorio. Lo anteceden los parques de Alcalde Mayor, La Yuca y Mal Tiempo, lo que marca un paso significativo en la estrategia de Cuba para diversificar su matriz energética y potenciar el uso de fuentes renovables.

Estas obras constituyen una apuesta segura para un futuro más sostenible, no solo por su positivo impacto medioambiental, sino porque la generación eléctrica requiere insumos cuya importación limita el bloqueo estadounidense a través de sus restricciones económicas.

