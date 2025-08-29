viernes, agosto 29, 2025
Lo último:

5 Septiembre

Diario digital de Cienfuegos, Cuba

Vista general del salón de operaciones. / Foto: Juan Carlos Dorado Fernández / 5 de Septiembre
Vista general del salón de operaciones. / Foto: Juan Carlos Dorado Fernández / 5 de Septiembre
Fotorreportajes Principales Salud 

Cienfuegos, 20 años de un Milagro (+Fotos+Infografía)

Juan Carlos Dorado 0 comentarios , , , , , , , ,
Compartir en
     

Tiempo de lectura aprox: 2 minutos, 6 segundos

El 8 de septiembre se cumplirán 20 años de inaugurado el primer Centro Oftalmológico de Cienfuegos, como parte de la Misión Milagro, otrora Operación Milagro, programa creado en 2004 por iniciativa del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz y Hugo Rafael Chávez Frías, con el propósito de brindar tratamiento médico gratuito a personas con problemas oculares. Desde su creación ha beneficiado a millones de habitantes de 34 países, fundamentalmente de América Latina y el Caribe.

Dr. Sandro Roberto Catalá Pérez, Especialista en 1er Grado de Oftalmología y Especialista en 1er grado de Administración en Salud Pública Jefe de los Servicios de Oftalmología. / Foto: Juan Carlos Dorado Fernández / 5 de Septiembre
Dr. Sandro Roberto Catalá Pérez, especialista de 1er Grado en Oftalmología y en Administración de Salud Pública, jefe de los Servicios de Oftalmología. / Foto: Juan Carlos Dorado Fernández / 5 de Septiembre

Según el Dr. Sandro Roberto Catalá Pérez, especialista de primer grado en Oftalmología y en Administración de Salud Pública, los tratamientos para afecciones oculares implican costos elevados a nivel internacional. “Una intervención de glaucoma, catarata o retina ocular plástica puede costar entre 3 mil y 5 mil euros o dólares —y a veces más— en países de Europa o Estados Unidos, lo que resulta inaccesible para la mayoría de los pacientes”, afirmó.

“Es importante destacar que estos servicios estuvieron afectados por falta de insumos varios años atrás, solo se realizaban algunas operaciones en casos de urgencias o por cualquier tipo de accidente con afectación ocular.

Durante el examen físico preoperatorio, los profesionales de la salud evalúan los signos vitales./ Foto: Juan Carlos Dorado Fernández / 5 de Septiembre
Durante el examen físico preoperatorio, los profesionales de la salud evalúan los signos vitales./ Foto: Juan Carlos Dorado Fernández / 5 de Septiembre

“Hoy contamos con un nivel de lentes (3 mil lentes), que nos permiten tratar unos 240 casos semanales, a un ritmo de 15 cirugías diarias, con lo cual hemos mejorado el problema de capacidad, pues la lista de espera para operaciones es de 2 mil 500. Ahora nos queda organizar un sistema de aviso, ya sea mediante llamadas telefónicas o telegramas.

Aplicando gotas de fenilefrina y tropicamida para la dilatación./ Foto: Juan Carlos Dorado Fernández / 5 de Septiembre
Aplicando gotas de fenilefrina y tropicamida para la dilatación./ Foto: Juan Carlos Dorado Fernández / 5 de Septiembre
El camillero y la anestesista trasladan cuidadosamente al paciente hasta el quirófano./ Foto: Juan Carlos Dorado Fernández / 5 de Septiembre
El camillero y la anestesista trasladan cuidadosamente al paciente hasta el quirófano./ Foto: Juan Carlos Dorado Fernández / 5 de Septiembre

“Quiero destacar de manera sobresaliente la profesionalidad e incondicionalidad de nuestros especialistas por las condiciones en que trabajan, puedo decirte con toda seguridad que hace más de cinco años no se recibe instrumental nuevo, solo con la ayuda de los técnicos de electromedicina y reparándolos con nuestros medios hemos podido dar continuidad a los servicios de oftalmología. No quiero pecar de absoluto, pero a pesar de los inconvenientes tenemos un gran por ciento de éxito en las operaciones que se realizan”, concluyó Sandro.

En la provincia se han realizado 2 mil 52 operaciones hasta agosto de 2025.

Equipo de especialistas durante la cirugía oftalmológica./ Foto: Juan Carlos Dorado Fernández / 5 de Septiembre
Equipo de especialistas durante la cirugía oftalmológica./ Foto: Juan Carlos Dorado Fernández / 5 de Septiembre
Microscopio quirúrgico equipo de alta precisión./ Foto: Juan Carlos Dorado Fernández / 5 de Septiembre
Microscopio quirúrgico equipo de alta precisión./ Foto: Juan Carlos Dorado Fernández / 5 de Septiembre
Instante del comienzo de la operación./ Foto: Juan Carlos Dorado Fernández / 5 de Septiembre
Instante del comienzo de la operación./ Foto: Juan Carlos Dorado Fernández / 5 de Septiembre
Colocar el lente intraocular requiere de alta precisión. / Foto: Juan Carlos Dorado Fernández / 5 de Septiembre
Colocar el lente intraocular requiere de alta precisión. / Foto: Juan Carlos Dorado Fernández / 5 de Septiembre
En el monitor se observa el transcurso de la cirugía. / Foto: Juan Carlos Dorado Fernández / 5 de Septiembre
En el monitor se observa el transcurso de la cirugía. / Foto: Juan Carlos Dorado Fernández / 5 de Septiembre
La Dra. Anay Pérez Puerto explica a familiares los pormenores de la operación. Foto: Juan Carlos Dorado Fernández / 5 de Septiembre
La Dra. Anay Pérez Puerto explica a familiares los pormenores de la operación. Foto: Juan Carlos Dorado Fernández / 5 de Septiembre
Infografía informativa sobre los padecimientos./ Autora: Mercedes Caro Nodarse
Infografía informativa sobre los padecimientos oculares. / Autora: Mercedes Caro Nodarse/ 5 de Septiembre
Infografía sobre el precio de la operación./ Mercedes Caro Nodarse
Infografía sobre el costo de la operación./ Autora: Mercedes Caro Nodarse/ 5 de Septiembre

Visitas: 1

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *