Cienfuegos, 20 años de un Milagro (+Fotos+Infografía)

El 8 de septiembre se cumplirán 20 años de inaugurado el primer Centro Oftalmológico de Cienfuegos, como parte de la Misión Milagro, otrora Operación Milagro, programa creado en 2004 por iniciativa del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz y Hugo Rafael Chávez Frías, con el propósito de brindar tratamiento médico gratuito a personas con problemas oculares. Desde su creación ha beneficiado a millones de habitantes de 34 países, fundamentalmente de América Latina y el Caribe.

Según el Dr. Sandro Roberto Catalá Pérez, especialista de primer grado en Oftalmología y en Administración de Salud Pública, los tratamientos para afecciones oculares implican costos elevados a nivel internacional. “Una intervención de glaucoma, catarata o retina ocular plástica puede costar entre 3 mil y 5 mil euros o dólares —y a veces más— en países de Europa o Estados Unidos, lo que resulta inaccesible para la mayoría de los pacientes”, afirmó.

“Es importante destacar que estos servicios estuvieron afectados por falta de insumos varios años atrás, solo se realizaban algunas operaciones en casos de urgencias o por cualquier tipo de accidente con afectación ocular.

“Hoy contamos con un nivel de lentes (3 mil lentes), que nos permiten tratar unos 240 casos semanales, a un ritmo de 15 cirugías diarias, con lo cual hemos mejorado el problema de capacidad, pues la lista de espera para operaciones es de 2 mil 500. Ahora nos queda organizar un sistema de aviso, ya sea mediante llamadas telefónicas o telegramas.

“Quiero destacar de manera sobresaliente la profesionalidad e incondicionalidad de nuestros especialistas por las condiciones en que trabajan, puedo decirte con toda seguridad que hace más de cinco años no se recibe instrumental nuevo, solo con la ayuda de los técnicos de electromedicina y reparándolos con nuestros medios hemos podido dar continuidad a los servicios de oftalmología. No quiero pecar de absoluto, pero a pesar de los inconvenientes tenemos un gran por ciento de éxito en las operaciones que se realizan”, concluyó Sandro.

En la provincia se han realizado 2 mil 52 operaciones hasta agosto de 2025.

