China dona 5 000 sistemas fotovoltaicos para impulsar electrificación en comunidades rurales

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 9 segundos

El Gobierno de la República Popular China hizo entrega oficial de un donativo de 5 000 sistemas fotovoltaicos destinados a la electrificación de viviendas aisladas en zonas rurales de Cuba

El Gobierno de la República Popular China hizo entrega oficial de un donativo de 5 000 sistemas fotovoltaicos destinados a la electrificación de viviendas aisladas en zonas rurales de Cuba, un aporte que beneficiará directamente a miles de familias y apoyará la recuperación de la región oriental tras el paso del huracán Melissa.

En un acto, celebrado en la Zona Especial de Desarrollo Mariel, el viceministro primero de Energía y Minas, Argelio Jesús Abad Vigoa, agradeció en nombre del pueblo cubano el apoyo solidario y sostenido del Gobierno chino.

Destacó que esta donación «contribuye, directamente, a mejorar la calidad de vida de miles de familias cubanas» y fortalece el compromiso compartido con el desarrollo sostenible.

«Este gesto de cooperación internacional acelera la transición energética de nuestro país hacia fuentes limpias y renovables», afirmó.

El Viceministro primero aseguró que el donativo, gestionado por la Agencia de Cooperación y Desarrollo Internacional de China, es un aporte significativo a la transformación de nuestra matriz energética.

Por su parte, el embajador de la República Popular China en Cuba, Hua Xin, explicó que estos sistemas proveerán un «suministro eléctrico básico, seguro y confiable a hogares cubanos sin acceso a la red nacional», permitiendo el uso de electrodomésticos esenciales como lámparas, neveras y ventiladores. El diplomático confirmó que los equipos «han llegado a Cuba de manera progresiva».

El Embajador vinculó directamente esta asistencia con la respuesta a los daños causados recientemente por el huracán Melissa en la región oriental de Cuba, los cuales afectaron gravemente la infraestructura eléctrica.

Subrayó que la donación «proporciona apoyo energético estable y limpio para la recuperación posdesastre», acelerando la normalización de la producción y la vida cotidiana.

Este proyecto representa el segundo donativo del Gobierno chino destinado específicamente a la electrificación rural en Cuba, reforzando los lazos de cooperación bilateral y apoyando los planes nacionales de transición hacia energías renovables.

Visitas: 10