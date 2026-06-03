China continental rechaza vínculos de Taiwán con EEUU y Japón

La portavoz de la institución, Zhu Fenglian, reiteró el rechazo a cualquier intento de promover la independencia de la isla con apoyo externo.

De esta forma, la vocera respondió a comentarios recientes del Consejo para los Asuntos Continentales de Taiwán sobre la necesidad de fortalecer las relaciones de Taipéi con Washington y Tokio.

Según Zhu, esas declaraciones evidencian la persistencia de las autoridades del Partido Democrático Progresista en una posición separatista favorable a la independencia de Taiwán.

Afirmó que la estrategia de buscar apoyo de fuerzas externas para impulsar la independencia constituye una provocación destinada a socavar la estabilidad en el estrecho de Taiwán.

La portavoz señaló que la independencia de la isla no tiene futuro y advirtió que confiar en actores extranjeros no ofrecerá garantías.

Asimismo, subrayó que intentar utilizar respaldos externos para alcanzar objetivos separatistas solo convertiría a Taiwán en una pieza de intereses ajenos.

Zhu agregó que quienes promueven esa estrategia corren el riesgo de terminar abandonados por las mismas fuerzas en las que depositan sus expectativas.

La cuestión de Taiwán constituye uno de los temas más sensibles en las relaciones entre China y Estados Unidos, mientras Beijing considera a la isla una parte inalienable de su territorio y rechaza cualquier forma de apoyo extranjero a movimientos independentistas.