Chequea ministro del Transporte servicios a la población

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El ministro de Transporte, Eduardo Rodríguez Dávila, realizó un recorrido por entidades del sector que prestan servicios a la población.

El periplo lo inició por el puerto de Batabanó, en Mayabeque, donde evaluó las acciones para la remodelación de la terminal de pasajeros de la entidad Viajero, que ofrece servicios para el transporte de pasajeros entre ese puerto y Nueva Gerona en la Isla de la Juventud.

El titular también visitó la terminal portuaria Haiphong, en La Habana, perteneciente a la Empresa de Servicios Portuarios Occidente, donde intercambió con sus trabajadores sobre su salario, alimentación, medios de protección y de trabajo, y apreció la descarga de un buque de donativos de arroz, procedente de la República Popular China, con destino al pueblo, descarga que marcha según lo previsto.

Apreció igualmente, obras que ampliarán y mejorarán los servicios aduaneros y transitarios para el desagrupe y entrega con mayor eficiencia de paquetería de colaboradores y de la población en general, procedente del exterior.

El recorrido concluyó con un intercambio con el Consejo de Dirección del Grupo Empresarial Marítimo Portuario (GEMAR) sobre las acciones para incrementar sus exportaciones, ingresos externos, la reparación de la flota nacional, el perfeccionamiento de la atención a obreros y hombres de mar, y el control interno, así como el modo para enfrentar todos los obstáculos para avanzar, aún ante el bloqueo económico, comercial y financiero del gobierno de los Estados Unidos, recrudecido con el cerco energético.

(Con información de Radio Rebelde)

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