Tragedia en Haití: Al menos 30 personas fallecieron en el interior de monumento histórico tras estampida humana

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Al menos 30 personas fallecieron este sábado en el interior de la Ciudadela Henri, también conocida como Ciudadela Laferrière, una fortaleza declarada Patrimonio Mundial de la UNESCO y símbolo histórico de Haití.

Según los primeros informes, la causa de las muertes fue la falta de oxígeno en las galerías del monumento, agravada por condiciones meteorológicas adversas provocadas por fuertes lluvias y vientos

El trágico suceso ocurrió a unos 25 kilómetros de Cap-Haitien, en el norte del país. Imágenes difundidas en redes sociales muestran los cadáveres tendidos en el suelo de la fortaleza, mientras otras personas son trasladadas al centro hospitalario de la ciudad para ser atendidas.

El alcalde de Cap-Haitien, Patrick Almonor, declaró que el número de víctimas podría aumentar, mientras se llevan a cabo aun las labores de rescate en el monumento. «Según la información difundida por las autoridades del ayuntamiento de Milot y los servicios de Protección Civil del Norte, una avalancha humana provocó una estampida de extrema gravedad», explicó el alcalde en un comunicado publicado en su cuenta en la red social X donde aseguraba que la información se encuentra en constante actualización debido a lo reciente del suceso.

“En estos momentos difíciles, expreso mis más sentidas condolencias a las familias de las víctimas, a sus seres queridos y a todo el pueblo de Milot”, compartió Almonor en su publicación. A la par, el funcionario confirmó el haber escuchado las solicitudes de la población para asistir las labores de rescate en el lugar anunciando la incorporación de un equipo conformado por personal del ayuntamiento y del Servicio de Protección Civil.

“Esta tragedia nos recuerda la necesidad de organización, prevención y supervisión en grandes concentraciones. Mientras esperamos que se esclarezcan completamente las circunstancias, es fundamental demostrar responsabilidad, moderación y respeto por las víctimas. Milot no está solo en esta terrible experiencia”, concluía así Almonor el comunicado sobre el trágico suceso en la Ciudadela Henri.

La Ciudadela Laferrière, ubicada en las alturas de Bonnet à l’Évêque en el municipio de Milot, fue construida a principios del siglo XIX por orden del rey Henri Christophe, fundador del Reino de Haití, tras la independencia del país de Francia en 1804.

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