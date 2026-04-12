Cuba y Seychelles celebran establecimiento de relaciones diplomáticas

«Ratificamos nuestra voluntad de fortalecer las tradicionales relaciones de amistad y cooperación entre nuestras naciones», expresó la Cancillería de la isla en la red social X.

Cuba y Seychelles establecieron relaciones diplomáticas en 1978, pero los vínculos entre ambos pueblos y gobiernos se remontan a antes de la independencia de ese archipiélago africano del océano Índico, en 1976.

Las dos naciones han mantenido una relación duradera en áreas como la educación y la salud, en esta última han prestado colaboración varios centenares de médicos cubanos en el transcurso de los años.