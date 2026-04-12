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Cuba y Seychelles celebran establecimiento de relaciones diplomáticas

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Cuba celebra hoy junto al pueblo y gobierno de la República de Seychelles el aniversario 48 del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambas países.

«Ratificamos nuestra voluntad de fortalecer las tradicionales relaciones de amistad y cooperación entre nuestras naciones», expresó la Cancillería de la isla en la red social X.

Cuba y Seychelles establecieron relaciones diplomáticas en 1978, pero los vínculos entre ambos pueblos y gobiernos se remontan a antes de la independencia de ese archipiélago africano del océano Índico, en 1976.

Las dos naciones han mantenido una relación duradera en áreas como la educación y la salud, en esta última han prestado colaboración varios centenares de médicos cubanos en el transcurso de los años.

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Agencia de noticias fundada el 16 de junio de 1959 en La Habana, Cuba, por el Comandante Ernesto 'Che' Guevara. Primer proyecto comunicacional latinoamericano de alcance internacional con una visión alternativa de la realidad regional frente a los medios hegemónicos mundiales.

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