Celebrará Cienfuegos Día Internacional de los Monumentos y Sitios (+Galería)

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La Oficina del Conservador de la Ciudad de Cienfuegos desarrollará la próxima semana su Jornada por el Día Internacional de los Monumentos y Sitios.

Bajo el lema “Patrimonio vivo y respuesta de emergencia”, el programa de celebraciones iniciará el martes 14, en el Museo Histórico Provincial, con la entrega de los premios provinciales de Conservación y Restauración de Monumentos 2026.

Tres días después, el Museo Naval de Cienfuegos acogerá el acto central en conmemoración de dicha efeméride. También en esa fecha, el Museo de las Artes Palacio Ferrer tiene previsto albergar una muestra dedicada al centenario del cementerio Tomás Acea y una conferencia de Irán Millán Cuétara sobre la obra de Pablo Donato Carbonell.

Y el sábado 18, en el Museo de Sitio de Plantas Medicinales Gallego Otero, tendrá lugar la entrega de los premios locales Memoria Viva.

El Día Internacional de los Monumentos y Sitios, establecido por la Unesco y el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios en 1983, se celebra formalmente cada 18 de abril desde 2001 con el objetivo de sensibilizar a la población global sobre la relevancia del patrimonio cultural y la imperiosa necesidad de su conservación y protección.

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