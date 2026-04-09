«La decisión de Moldavia de abandonar la CEI tiene un carácter puramente coyuntural. Desde el punto de vista económico, es destructiva», declaró este jueves la vocero en un encuentro con la prensa.

La expectativa de Chisináu de que las pérdidas por la ruptura de los vínculos comerciales forjados en el marco de la Comunidad serán compensadas por un mayor acceso al mercado de la Unión Europea (UE) no se está cumpliendo, lo que confirman las estadísticas oficiales moldavas, añadió Zajárova.

«En 2025, las importaciones superaron las exportaciones de bienes tres veces, y el déficit comercial aumentó casi un tercio en comparación con 2024, superando los siete mil millones de dólares. Quienes más sufren son la economía moldava, que se encuentra al borde del colapso, y los habitantes de este país», constató la diplomática. Zajárova tildó de cínico el hecho de que la decisión más importante para Moldavia de abandonar la CEI no fuera tomada por las autoridades locales en un diálogo abierto con la sociedad, sino impuesta con los votos de la mayoría oficialista en el Parlamento.

«Es notable que Moldavia celebrara un referéndum sobre su adhesión a la UE en 2024, en el que, por cierto, la mayoría de los ciudadanos residentes votaron en contra. Ahora, sin embargo, Chisináu no se ha atrevido a dar ese paso, al parecer consciente de que el resultado del referéndum no estaría a favor de una ruptura con la CEI», subrayó la portavoz.

Desde 2022, Moldavia dejó de participar en las reuniones de la CEI, aunque sigue siendo formalmente miembro. Las autoridades manifestaron su intención de reorientar las exportaciones hacia los mercados occidentales y plantearon la necesidad de abandonar varios acuerdos dentro del bloque.

La presidenta del país, Maia Sandu, señaló que Moldavia continúa adaptando su marco jurídico internacional a las normas europeas y a las prioridades de integración en la UE.

Por su parte, la oposición critica esta política de distanciamiento de la CEI y advierte de posibles riesgos para los trabajadores migrantes y los vínculos económicos.