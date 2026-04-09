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Médicos de Moscú salvan a bebé con gran tumor cerebral

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Los neurocirujanos de la Clínica del Roshal en Moscú salvaron a un bebé de dos meses con un gran tumor cerebral, informó hoy la vicealcaldesa de la capital rusa, Anastasia Rakova.

Según la ejecutiva, los médicos realizaron una operación única de alta tecnología y extirparon completamente el tumor, y en estos momentos la vida y la salud del niño están fuera de peligro.

Rakova explicó que el caso implicaba una patología compleja: un tumor benigno de gran tamaño era difícil de acceder debido a su antigüedad y ubicación.

«Nuestros cirujanos extirparon el tumor con precisión, sin dañar el tejido sano. Tras la cirugía, el bebé no presentó problemas neurológicos. Ahora se encuentra bien, está en casa con su familia y su salud está fuera de peligro», declaró Rakova.

Durante una ecografía de rutina, se detectó un tumor en un niño de la región de Lugansk. Los médicos locales contactaron rápidamente con una clínica de Moscú, donde derivaron al niño para realizarle más pruebas y una intervención quirúrgica.

La operación duró tres horas, y aunque una mínima pérdida de sangre podría haber sido crítica, la pericia de los especialistas moscovitas evitó complicaciones.

Según Rakova, todo el proceso, desde su primera visita a la clínica hasta su alta hospitalaria, duró aproximadamente un mes y medio.

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